LEVÉE de l'avis d'ébullition pour la ville de Boucherville et une portion de l'arrondissement du Vieux-Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - 20H15 - La Ville de Longueuil lève son avis d'ébullition pour la portion visée de l'arrondissement du Vieux-Longueuil et l'ensemble du territoire de la ville de Boucherville, alors que les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau sont conformes. Les citoyennes et citoyens visés par cet avis n'ont donc plus besoin de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Quoi faire après la levée d'un avis d'ébullition?

Une fois l'avis d'ébullition levé, il n'y a pas de mesures particulières à prendre. L'eau demeure propre à la consommation. Toutefois, les précautions suivantes peuvent être prises, telles que mentionnées sur le site web d'Urgence Québec :

Faire couler l'eau de tous les robinets d'eau froide quelques minutes. Suivre la même procédure pour les fontaines et abreuvoirs, s'il y a lieu;

Vider, laver et désinfecter les machines à glace;

Purger les robinets extérieurs;

Dans le cas d'un appareil de traitement de l'eau, vérifier les mesures à prendre auprès du fabricant.

Inscrivez-vous aux alertes du système automatisé de la Ville

La Ville de Longueuil rappelle aux citoyens et citoyennes qu'ils peuvent s'inscrire aux messages d'alerte automatisés dès maintenant au https://longueuil.quebec/fr/alerte. Il est recommandé de s'inscrire à plus d'un moyen de diffusion afin d'être rejoint le plus rapidement possible.

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]