Longueuil présente un budget 2026 responsable qui mise sur la réparation et l'amélioration des infrastructures existantes

LONGUEUIL, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif d'agglomération, Catherine Fournier, ainsi que le vice-président du comité exécutif, Jonathan Tabarah, ont présenté le budget 2026 de Longueuil, couvrant à la fois les compétences locales et d'agglomération.

Ce budget est un engagement à gérer rigoureusement les actifs de la Ville en priorisant la réfection et l'amélioration des infrastructures existantes, un engagement pris par la mairesse au cours des derniers mois. Il met l'accent sur la réfection et l'entretien des infrastructures de base - rues, égouts, aqueducs, parcs, piscines, centres communautaires, etc. - avant de lancer de nouveaux projets, à l'exception unique des interventions visant à assurer la résilience climatique et à prévenir les inondations causées par les fortes pluies. Ce dernier sera soumis pour adoption au conseil de ville et au conseil d'agglomération cet après-midi.

Le budget de Longueuil, dans ses compétences locales, totalise 590,2 M$. « Portés par l'objectif au cœur de notre second mandat, nous faisons le choix audacieux de prioriser la réparation et l'amélioration de nos infrastructures existantes et c'est conséquemment ce qui guidera l'ensemble des décisions administratives de la Ville dès l'an prochain. Ce budget reflète ainsi notre engagement ferme à gérer rigoureusement les actifs de Longueuil et à maintenir une approche budgétaire responsable », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

En 2026, l'évolution du compte de taxes représente une hausse de 3,4 %, soit une augmentation d'environ 109 $ pour une maison unifamiliale moyenne. Cette variation correspond à la tendance observée de l'inflation au cours des derniers mois. L'étalement de l'effet du rôle d'évaluation déposé l'an dernier permet également de limiter les variations importantes du compte de taxes pour les ménages dont la valeur des propriétés a augmenté au-delà de la moyenne. À noter que sur la hausse globale de 3,4 %, une hausse de 0,4 % servira à financer, pendant cinq ans, les coûts liés aux indemnisations versées dans le cadre du recours collectif intenté contre la Ville de Longueuil dans le dossier de François Lamarre, dont les événements ont eu lieu sur le territoire de l'ancienne Ville de Greenfield Park avant le 1er janvier 2002. Ainsi, la hausse de taxe foncière générale sans cette contribution spéciale représente plutôt 3 % pour les services offerts par la Ville.

Chaque dépense a été minutieusement réévaluée dans le cadre de cet exercice budgétaire. « Prioriser l'entretien et l'amélioration de ce qui existe déjà, c'est assurer la santé financière à long terme de la Ville et offrir des services de qualité à la population. Pour concrétiser cette vision et répondre à la pression croissante sur nos services et aux augmentations de coûts, nous avons prévu un budget additionnel de 24,8 M$. Cette orientation se concrétisera notamment par l'embauche de ressources, dont six experts spécialisés à la Direction du génie et à la Direction des grands projets et des infrastructures en eau. Ces ajouts stratégiques renforceront nos équipes et joueront un rôle clé dans la planification, la priorisation et la réalisation de nos infrastructures essentielles », a ajouté Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif.

Priorités et principales enveloppes budgétaires

En 2026, la priorité de la Ville est de miser sur la réparation et l'amélioration des infrastructures existantes. Celle-ci sera donc au cœur des actions, dans tous les grands secteurs d'activité.

1. Allier infrastructures et résilience climatique

Projets de reconstruction incluant la réfection des conduites souterraines et des chaussées, la réalisation d'études et de conceptions pour les projets à plus long terme, combinés à des mesures renforçant la résilience aux fortes pluies : 60,2 M$ ;

Travaux de réfection et d'asphaltage de rues : 18 M$ (contre 10 M$ en 2025 et 5 M$ en 2024).

2. Gestion responsable de l'eau

Études pour la mise aux normes du Centre d'épuration de la Rive-Sud (CERS) : 2,6 M$ ;

Projet de réfection visant à mettre aux normes, moderniser et agrandir le CERS : 6 M$ ;

Modernisation de deux postes de pompage pour les eaux usées du CERS : 650 000 $ ;

Début des travaux de reconstruction de l'usine Mario-Petrone : 19 M$ ;

Mise à niveau de la distribution électrique, de la filtration, de la décantation et divers travaux à l'usine Louise-Gravel : 19,8 M$.

3. Environnement et résilience aux fortes pluies

Aménagement d'infrastructures « éponges » dans trois parcs devant être réaménagés en raison de leur vétusté afin de réduire la pression sur le réseau d'égout lors d'épisodes de fortes pluies : 4,8 M$ ;

Plantation d'arbres : 4,15 M$ ;

Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes, protection de la biodiversité et projets de verdissement : 1,8 M$.

4. Infrastructures de loisirs et parcs

Plans et devis pour des travaux de reconstruction des piscines Joseph-William-Gendron, Laurier et Lecavalier : 6,1 M$ ;

Plans et devis pour le réaménagement et agrandissement du Centre sportif Rosanne-Laflamme : 2 M$ ;

Amélioration, réfection, ajout d'équipements sportifs, de jeux, de mobilier, d'éclairage et bonification de la végétation dans les parcs et espaces verts : 15,4 M$.

5. Bâtiments municipaux

Mises aux normes et bonifications de l'offre de service grâce à la modernisation des installations : 13,9 M$

Principales enveloppes budgétaires Travaux publics Déneigement, entretien des routes et des parcs, aqueducs et égouts 87 M$ Administration Conseils, services juridiques, gestion financière et administrative 50,5 M$ Loisirs et culture Activités des arénas, piscines, grands parcs

Soutien aux différents intervenants du milieu sportif sur le territoire

Services des bibliothèques

Activités de formation, d'animation et de diffusion, soutien aux organismes culturels 50 M$ Environnement et transition écologique Gestion des matières résiduelles

Protection de l'environnement 20,9 M$

Budget d'agglomération

Le budget 2026, marqué par l'indexation des salaires et le renouvellement de la convention collective des pompiers, s'élève à 502,7 M$ pour les compétences d'agglomération. Cela représente une augmentation des dépenses de 23,9 M$ par rapport au budget de l'an dernier. À l'instar de 2025, les principales priorités incluent la sécurité publique, le transport en commun, le traitement des eaux usées et la gestion des matières résiduelles. Rappelons que ce budget couvre les revenus et les dépenses liés aux responsabilités d'agglomération de Longueuil, offrant aux résidents de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert des services essentiels.

Priorités budgétaires Sécurité publique Service de police de l'agglomération de Longueuil

Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil 216 M$ Transport en commun Contribution annuelle au transport collectif et contributions au programme

d'accessibilité pour les usagers de 65 ans et plus et autres services particuliers 115,7 M$ Hygiène du milieu Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Traitement des eaux usées

Traitement des matières résiduelles 67,3 M$

Afin de soutenir cette priorité aux infrastructures existantes pour les années à venir en limitant la hausse des taxes municipales, la Ville entreprendra par ailleurs un chantier important visant à diversifier ses sources de revenus. Cette démarche portera sur l'ensemble des composantes financières et des leviers à disposition de la Ville. Celle-ci se déploiera sur les quatre prochaines années et mobilisera différentes parties prenantes (élus, administration, associations municipales et institutions académiques) afin de développer des solutions concertées.

« L'objectif est de garantir les moyens financiers nécessaires à l'entretien et au renouvellement des actifs municipaux, tout en réduisant progressivement la dépendance de la Ville à la taxe foncière. Convaincus que les citoyennes et citoyens de Longueuil méritent des infrastructures de qualité, sécuritaires et durables, nous poursuivrons nos opérations et investirons judicieusement chaque dollar prévu dans ce budget », a conclu Catherine Fournier.

Les détails concernant le budget 2026 de Longueuil, dans ses compétences locales et d'agglomération, peuvent être consultés en ligne à longueuil.quebec/budget.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 456 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 368 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

