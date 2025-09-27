Travaux planifiés à l'usine d'eau potable Le Royer - Avis d'ébullition d'eau préventif pour l'arrondissement de Greenfield Park et le secteur Le Moyne, à Longueuil, ainsi que pour les villes de Brossard et de Saint-Lambert

LONGUEUIL, QC, le 27 sept. 2025/CNW/ -La Ville de Longueuil émet un avis d'ébullition d'eau préventif pour l'arrondissement de Greenfield Park et le secteur Le Moyne, à Longueuil, ainsi que pour les villes de Brossard et de Saint-Lambert, en raison d'une première phase de travaux de modernisation planifiés à l'usine de production d'eau potable Le Royer, pour une durée minimale de 48 heures.

Pour connaître les secteurs visés, consultez la carte interactive.

Répercussions sur l'utilisation de l'eau potable

Pour les secteurs touchés, les répercussions et les consignes à suivre sont les suivantes :

Avis d'ébullition préventif pour une durée minimale de 48 heures. Vous devez utiliser de l'eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l'eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu'à la diffusion d'un avis contraire : boire et préparer des breuvages, préparer les biberons et les aliments pour bébés, laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.), apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.), fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche, abreuver les animaux de compagnie. Pour les écoles, entreprises, commerces et institutions desservis : avisez votre clientèle que l'eau est impropre à la consommation. Fermez les fontaines d'eau et affichez des avis près des autres robinets où de l'eau reste disponible

Épisodes potentiels d'eau colorée Laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire, puis faites-la bouillir une minute avant consommation.

Baisse de pression de l'eau possible Il pourrait y avoir une baisse de pression de l'eau, plus particulièrement dans les logements situés en hauteur (4 e étage et plus) de l'arrondissement de Greenfield Park et du secteur Le Moyne, à Longueuil. Pour ces logements, il est conseillé d'utiliser vos réserves d'eau personnelles ou, encore, de se procurer de l'eau auprès de vos voisins, de votre famille ou de vos amis. Contactez le Centre de services aux citoyens en composant le 311 seulement si vous n'avez plus d'eau ou si vous notez une baisse de pression importante (très mince filet d'eau).



Rappelons que les travaux prévus consistent à remplacer des vannes et à inspecter une conduite principale à la sortie de l'usine. Ces interventions sont essentielles pour garantir la fiabilité du réseau et sécuriser l'approvisionnement en eau des villes et secteurs desservis par l'usine Le Royer. La Ville procédera également au remplacement d'un débitmètre afin de répondre aux exigences demandées par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie d'économie d'eau potable, entre autres.

Ces travaux impliquent également une inversion de débit de l'eau dans les conduites majeures pouvant altérer la qualité de l'eau, nécessitant l'émission d'un avis d'ébullition préventif.

Durant cette première phase des travaux, l'ensemble de la population de Longueuil est invité à réduire son utilisation d'eau afin d'aider à maintenir une quantité d'eau suffisante pour toutes et tous.

L a Ville fera des mises à jour régulières de la situation sur la page web dédiée aux avis d'ébullition ainsi que sur sa page Facebook.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 456 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 368 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

Source : Direction des communications et de l'expérience citoyenne

Ville de Longueuil

Téléphone : 450 463-7270

[email protected]

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil