OTTAWA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, est heureuse d'annoncer que Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla ont accepté l'invitation du gouvernement du Canada à effectuer une tournée royale au Canada les 26 et 27 mai 2025. Le Roi et la Reine assisteront à la cérémonie d'ouverture du Parlement du Canada, à Ottawa.

« Whit et moi aurons le plaisir d'accueillir Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla au Canada. Notre identité canadienne est profondément liée à notre constitution, et cette visite met en évidence les relations durables qui unissent le Canada et la Couronne. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons conjuguer nos efforts pour nous assurer un avenir inspiré des valeurs universelles qui nous sont communes : la démocratie, l'égalité et la paix. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

L'itinéraire détaillé de la tournée royale sera publié à une date ultérieure par le ministère du Patrimoine canadien.

Il s'agira de la vingtième visite de Sa Majesté le Roi au Canada et de la cinquième visite de Sa Majesté la Reine.

et de la cinquième visite de Sa Majesté la Reine. Le Roi et la Reine ont effectué leur plus récente tournée royale au Canada du 17 au 19 mai 2022, visitant à cette occasion St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador ), puis la région de la Capitale du Canada , ainsi que Yellowknife et Dettah (Territoires du Nord-Ouest).

Les médias britanniques et canadiens auront accès à l'événement selon une formule groupée. De plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux médias seront fournis en temps voulu.

