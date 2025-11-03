OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a le privilège d'annoncer que Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède effectueront une visite d'État au Canada du 18 au 20 novembre 2025.

Pendant leur séjour au Canada, Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia participeront à des activités à Ottawa et à Montréal dans le but de resserrer les liens étroits qui unissent le Canada et la Suède. Le Canada et la Suède entretiennent des relations bilatérales solides et une coopération durables dans les domaines de la politique étrangère, de la défense et de la sécurité, de l'énergie et de l'action climatique, de la collaboration Nord-Nord, ainsi que du commerce et de l'investissement.

La Suède est un partenaire majeur sur le plan économique et sécuritaire, un allié de l'OTAN et un État arctique. La visite d'État permettra de renforcer davantage la coopération politique et contribuera à la diversification des relations en matière de défense et de commerce, approfondira les liens commerciaux entre les deux pays et fera progresser la Politique étrangère du Canada pour l'Arctique, tout en soulignant l'importance de la coopération Nord-Nord, notamment entre les peuples autochtones.

Les visites d'État permettent de renforcer les partenariats internationaux, de faire progresser les intérêts communs et de soutenir les grands objectifs diplomatiques du Canada.

Un programme détaillé des activités et des événements auxquels la gouverneure générale doit participer en compagnie de Leurs Majestés sera publié ultérieurement.

