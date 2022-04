OTTAWA, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, est heureuse d'annoncer que Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont accepté l'invitation du gouvernement du Canada à effectuer une Tournée royale de trois jours en mai. Cette Tournée royale comprendra des visites à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région de la capitale nationale et dans les Territoires du Nord-Ouest.

« En cette année de célébrations du jubilé de platine de la Reine, Whit et moi serons ravis d'accueillir au Canada Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, » a exprimé la gouverneure générale. « Cette visite nous offre l'occasion de mettre en valeur le dynamisme de notre pays, notre société diversifiée et inclusive, ainsi que la résilience des communautés autochtones. »

L'itinéraire détaillé de la Tournée royale de 2022 sera publié à une date ultérieure par le ministère du Patrimoine canadien.

Faits en bref

Il s'agira de la 19 e venue au Canada du prince de Galles et de la 5 e pour la duchesse de Cornouailles.

venue au du prince de Galles et de la 5 pour la duchesse de Cornouailles. Ce sera la deuxième fois que la gouverneure générale rencontrera le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Elle les a rencontrés pour la première fois lors de sa visite à Londres, au Royaume-Uni, en mars 2022.

La plus récente Tournée royale du couple au Canada s'est déroulée du 29 juin au 1er juillet 2017. À cette occasion, le couple a visité Iqaluit , au Nunavut , Trenton , Wellington et Ottawa , en Ontario , et Gatineau , au Québec.

