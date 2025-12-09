LETHBRIDGE, AB, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Ville de Lethbridge et Appel à Recycler Canada sont fières d'annoncer la réussite du tout premier événement de collecte de piles et batteries domestiques en bordure de rue en Alberta, une avancée majeure pour rendre le recyclage des piles plus sûr et plus pratique pour les résidents de la province. Entre le 18 et le 28 novembre, les ménages ont disposé de plus de 3 000 kilogrammes de piles et batteries domestiques usagées pour un recyclage responsable, soit l'équivalent de près de 100 piles AA par foyer participant.

Plus de 3 000 kilogrammes de piles et batteries ont été recueillis durant les dix premiers jours du programme de collecte en bordure de rue à Lethbridge. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

En tant que première communauté de l'Alberta à lancer une collecte de piles et batteries à l'échelle de la ville, Lethbridge démontre une fois de plus sa réputation d'innovation, de leadership et de durabilité tournée vers l'avenir.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre communauté qui s'est mobilisée pour participer à ce projet pilote », déclare Mandi Parker, directrice générale des déchets et de l'environnement de la ville de Lethbridge. « Les résidents ont contribué à détourner plus de 3 000 kilogrammes de piles et batteries de notre site d'enfouissement, ce qui représente une victoire majeure pour notre communauté et notre environnement. Nous sommes impatients de bâtir sur les succès de cette année pour de futures initiatives de recyclage des piles en bordure de rue. »

En choisissant de montrer la voie, Lethbridge a établi une nouvelle référence provinciale pour des solutions de recyclage accessibles et axées sur la communauté.

« Lethbridge a fait preuve d'audace en étant la première à offrir le recyclage des piles en bordure de rue aux ménages d'une ville albertaine », affirme Joe Zenobio, président-directeur général d'Appel à Recycler Canada. « Le leadership signifie être le premier, et Lethbridge l'a fait. Ce solide résultat inaugural n'est qu'un début, et nous sommes convaincus que la participation et les volumes collectés continueront de croître d'année en année. Nous sommes reconnaissants du partenariat et de la détermination de la Ville à rendre le recyclage responsable des piles simple et pratique pour chaque résident. »

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Recyclez vos batteries, Canada!, lancé en Alberta en avril 2025 sous la supervision de l'Alberta Recycling Management Authority (ARMA). Le projet pilote de collecte en bordure de rue complète le réseau croissant de points de dépôt de la province, facilitant plus que jamais le recyclage des petites piles domestiques directement depuis le domicile.

« Les piles et batteries n'ont jamais leur place dans les poubelles, les bacs roulants ou les sites d'enfouissement, et une élimination adéquate des piles et batteries a un impact majeur sur la durabilité et la sécurité au sein de notre communauté », souligne Parker. « Ce programme a permis aux résidents de contribuer plus facilement à un avenir plus vert. »

Perspectives

Avec cette première collecte de piles en bordure de rue désormais terminée, la Ville de Lethbridge analysera les résultats et les commentaires des résidents afin de préparer le programme élargi de l'année prochaine, qui devrait surpasser 2025 tant en participation qu'en volume total collecté.

Appel à Recycler Canada est ravie de desservir plus de 500 municipalités à travers le pays et se réjouit des échanges avec les communautés de l'Alberta et d'ailleurs. Nous encourageons les autres municipalités intéressées à offrir une collecte sécuritaire et pratique des piles en bordure de rue à leurs résidents à rejoindre Lethbridge dans ce parcours innovant et durable.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par piles. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, dont des producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler répond aux obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisme gère plusieurs programmes phares, dont Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles domestiques et celles des vélos électriques, Recyclez vos vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à batterie au Québec, et le programme volontaire de récupération des batteries de véhicules électriques à l'échelle nationale.

Appel à Recycler opère des programmes approuvés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et Nouvelle-Écosse. Il agit également comme organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta. Ses services couvrent les piles domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos, trottinettes, planches à roulettes électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 55 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens. L'organisme est engagé envers l'excellence en gestion environnementale et détient des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte - incluant des détaillants majeurs et des sites municipaux - Appel à Recycler est un partenaire de confiance pour bâtir un Canada plus propre et durable.

