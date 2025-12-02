MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, principal organisme canadien de collecte et de recyclage de piles et batteries, annonce l'élargissement de son programme Recyclez vos vapoteuses au Québec pour inclure les vapoteuses de cannabis. Cette initiative bénéficie du soutien du gouvernement du Québec et de RECYC-QUÉBEC, dans le but de répondre à un enjeu environnemental urgent. Le Québec devient ainsi la première province canadienne à mettre en œuvre un programme complet de recyclage des vapoteuses de cannabis.

S'appuyant sur le programme initial lancé le 1er janvier 2025, cette expansion s'adapte à la croissance rapide des produits à batterie sur le marché et à l'évolution des méthodes de consommation de cannabis, afin d'assurer un recyclage adéquat en fin de vie. En collaboration avec les producteurs, les détaillants, les entités gouvernementales, les partenaires municipaux et les parties prenantes, Appel à Recycler déploie une solution sécuritaire et responsable qui empêche les batteries et les composants des dispositifs de finir dans les sites d'enfouissement, favorisant ainsi une économie circulaire. Ce modèle éprouvé peut être mis en œuvre à l'échelle nationale, partout où les Canadiens vivent et magasinent.

« À mesure que le marché évolue, les solutions de recyclage doivent suivre, et Appel à Recycler continue de soutenir la transition vers des pratiques de recyclage responsables », déclare Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Qu'il s'agisse de piles et batteries domestiques ou de celles intégrées dans des produits émergents, notre mission reste la même : offrir des solutions sécuritaires, pratiques et éprouvées pour la collecte et le recyclage responsables. Fort de près de trente ans de leadership en gestion des piles et batteries, Appel à Recycler est fier de contribuer aux objectifs québécois de réduction des déchets grâce à un programme innovant conçu pour suivre le rythme d'un marché en constante évolution. »

Développé et géré par Appel à Recycler en collaboration avec les producteurs, les entités gouvernementales et les sociétés d'État, et en consultation avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le ministère de la Santé et des Services sociaux, RECYC-QUÉBEC et d'autres intervenants, Recyclez vos vapoteuses propose un modèle évolutif pour la gestion responsable des dispositifs à batterie et de leurs composants de plus en plus complexes. L'expansion du programme complète les efforts de gérance d'Appel à Recycler en mettant l'accent sur des solutions innovantes à long terme pour la collecte et le traitement sécuritaires des batteries intégrées, ainsi que des matériaux récupérables comme les métaux et les plastiques, soutenant un système circulaire dans la province.

Le programme continue d'étendre son réseau de collecte dédié afin de maximiser la commodité et l'accessibilité pour les consommateurs adultes à travers le Québec. Les points de collecte participants sont équipés de contenants de collecte spécialement conçus pour la sécurité et la facilité d'utilisation, avec d'autres sites prévus à mesure que le programme se développe. Une fois les produits collectés, les partenaires qualifiés d'Appel à Recycler trient et recyclent les piles, batteries et autres composants des dispositifs afin de récupérer des matériaux précieux et d'assurer une gestion appropriée en fin de vie.

Pourquoi c'est important

Les dispositifs à batterie nécessitent une gestion spécialisée : ne les jetez jamais à la poubelle ni dans les bacs de recyclage ordinaires.

Recyclez vos vapoteuses offre une option sécuritaire et pratique qui aide à prévenir les incendies potentiels et les dommages environnementaux, tout en soutenant une économie circulaire.

offre une option sécuritaire et pratique qui aide à prévenir les incendies potentiels et les dommages environnementaux, tout en soutenant une économie circulaire. L'expansion renforce le leadership d'Appel à Recycler en offrant une solution à l'échelle provinciale pour toutes les piles et batteries de consommation, qu'elles soient vendues séparément ou intégrées dans des dispositifs.

Les consommateurs adultes du Québec peuvent trouver leur point de dépôt le plus proche et en apprendre davantage sur le recyclage sécuritaire des dispositifs et des piles sur recyclezvosvapoteuses.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par piles. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, dont des producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler répond aux obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisme gère plusieurs programmes phares, dont Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles domestiques et celles des vélos électriques, Recyclez vos vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à batterie au Québec, et le programme volontaire de récupération des batteries de véhicules électriques à l'échelle nationale.

Appel à Recycler opère des programmes approuvés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et Nouvelle-Écosse. Il agit également comme organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta. Ses services couvrent les piles domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos, trottinettes, planches à roulettes électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 55 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens. L'organisme est engagé envers l'excellence en gestion environnementale et détient des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte - incluant des détaillants majeurs et des sites municipaux - Appel à Recycler est un partenaire de confiance pour bâtir un Canada plus propre et durable.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Camille Vandeerstraeten, Directrice des communications, Appel à Recycler Courriel : [email protected] | Mobile : 416-738-4032