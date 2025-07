TORONTO, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Circular Materials et Appel à Recycler Canada sont heureux d'annoncer une collaboration stratégique visant à partager les meilleures pratiques et à renforcer la sensibilisation du public au recyclage des matériaux propres au mandat de ces deux organisations.

Rapprochant deux leaders nationaux en responsabilité élargie des producteurs (REP), ce partenariat bénéficie d'une expertise approfondie dans le recyclage des emballages, du papier et des piles. En harmonisant leurs efforts de communication, en partageant les meilleures pratiques et en renforçant les initiatives de promotion et d'éducation, Circular Materials et le programme d'Appel à Recycler, Recyclez vos Batteries, Canada ! proposent une approche plus efficace pour soutenir les Canadiens dans leurs efforts de recyclage responsable et pour aider les producteurs à respecter leurs obligations réglementaires. Informer et outiller les Canadiens pour recycler de manière responsable permet non seulement de générer des résultats environnementaux positifs, mais aussi de protéger les systèmes de recyclage contre des risques tels que les incendies causés par les piles et batteries.

« Cette collaboration importante reflète notre engagement commun à augmenter les taux de récupération des matériaux et à offrir de la valeur et de l'éducation sur le recyclage des matériaux à l'échelle nationale », a déclaré Allen Langdon, PDG de Circular Materials. « En travaillant ensemble, nous contribuerons à renforcer la sensibilisation et la compréhension du public en matière de recyclage et à veiller à ce que nos efforts conjoints soient centrés sur l'amélioration des résultats environnementaux pour les Canadiens, d'un océan à l'autre. »

« Chez Appel à Recycler, la sécurité des piles est au cœur de toutes nos actions », a affirmé Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel à Recycler Canada. « Nous savons que l'éducation est essentielle pour garantir que les piles soient recyclées en toute sécurité dans l'un de nos 15 000 points de collecte, et qu'elles ne se retrouvent pas là où elles ne devraient pas être, comme dans les bacs bleus. Notre partenariat avec Circular Materials permet de faire passer ce message plus fortement. Ensemble, nous ne faisons pas que sensibiliser -- nous façonnons un avenir plus sûr et plus durable pour tous. »

En unissant leurs forces, Circular Materials et Appel à Recycler Canada établissent une nouvelle norme de collaboration dirigée par les producteurs, plaçant la sécurité, la responsabilité environnementale et l'éducation du public au premier plan.

À propos de Circular Materials

Circular Materials est une organisation nationale à but non lucratif de responsabilité des producteurs (ORP) qui aide les producteurs à satisfaire leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) partout au Canada. Nous concevons, mettons en œuvre et soutenons des programmes de recyclage efficaces afin de favoriser l'innovation, d'améliorer les résultats environnementaux et de générer de la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement du recyclage. Pour en savoir plus, visitez circularmaterials.ca

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est une organisation canadienne à but non lucratif, leader dans la collecte et le recyclage des piles et des produits alimentés par piles. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, dont des producteurs de piles à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler remplit ses obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire. L'organisation gère plusieurs programmes phares, dont Recyclez vos batteries, Canada ! pour les piles domestiques et celles des vélos électriques.

