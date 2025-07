Le Yukon devient le premier territoire canadien à rejoindre le programme de recyclage de piles et batteries relevant de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) d'Appel à Recycler

WHITEHORSE, YT, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, l'organisme chef de file au Canada en matière de collecte et de recyclage de piles et batteries, est fier d'annoncer le lancement de son programme Recyclez vos batteries, Canada ! au Yukon, à compter du 1er juillet 2025. Il s'agit d'une étape importante, car le Yukon devient le premier territoire canadien à mettre en œuvre un programme de recyclage de piles et batteries fondé sur la Responsabilité élargie des producteurs (REP), en partenariat avec Appel à Recycler.

Cette initiative, supervisée par le gouvernement du Yukon, vise à offrir aux résidents un meilleur accès à des options sûres, pratiques et écologiquement responsables pour se débarrasser de leurs piles et batteries domestiques usagées. Le programme s'inscrit dans l'engagement du Yukon envers la durabilité et les objectifs d'économie circulaire, tout en aidant les producteurs à respecter leurs obligations réglementaires dans le cadre de la REP.

« Ce lancement marque une nouvelle étape passionnante pour Appel à Recycler et pour le paysage du recyclage de piles et batteries au Canada, » a déclaré Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel à Recycler. « Notre expansion au Yukon renforce notre présence nationale et témoigne de l'élan croissant en faveur des solutions REP à l'échelle du pays. Nous sommes fiers d'offrir aux Yukonnais un programme qui apporte des avantages environnementaux et simplifie le recyclage des piles et batteries, que ce soit dans les communautés urbaines ou éloignées. »

Les résidents du Yukon auront désormais accès à un réseau croissant de points de collecte de piles dans les commerces de détail, les installations municipales, les institutions publiques et d'autres endroits facilement accessibles à travers le territoire. Le lancement de ce programme au Yukon s'inscrit dans la mission d'Appel à Recycler de rendre le recyclage des piles et batteries accessible à tous les Canadiens, peu importe où ils vivent.

Cette expansion fait suite aux lancements réussis du programme dans plusieurs provinces et reflète le rôle de chef de file que continue de jouer l'organisme en matière de gestion responsable des piles et batteries. Rien qu'en 2024, Appel à Recycler a recueilli plus de 6,8 millions de kilogrammes de piles à l'échelle nationale, soulignant ainsi son engagement envers la protection de l'environnement et le soutien à une économie circulaire et durable.

Avec près de trois décennies d'expérience et un réseau de collecte comptant près de 15 000 emplacements partout au Canada, Appel à Recycler demeure à l'avant-garde de l'élimination sécuritaire des piles et batteries, et de la responsabilité environnementale.

Les Yukonnais sont encouragés à participer au programme et à contribuer à un avenir plus propre et plus vert en recyclant leurs piles usagées dans les points de dépôt désignés.

Pour en savoir plus sur le programme ou trouver le point de collecte le plus proche, visitez le site Web de Recyclez vos batteries, Canada !

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est l'organisation canadienne leader dans la collecte et le recyclage des piles et batteries et des produits fonctionnant avec des batteries. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, y compris les producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler remplit ses obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisation gère plusieurs programmes de premier plan, notamment Recyclez vos batteries, Canada ! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques, Recyclez vos Vapoteuses pour les cigarettes électroniques et vapoteuses alimentées par des batteries au Québec, ainsi que le programme volontaire de récupération de batteries de véhicules électriques au Québec.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés au niveau provincial en Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, et agit en tant qu'organisation de responsabilité des producteurs (ORP) enregistrée en Ontario et en Alberta. Ses services de collecte et de recyclage couvrent les piles et batteries domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos électriques, trottinettes électriques, skateboards électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles des décharges canadiennes. L'organisation est engagée dans l'excellence en matière de gestion environnementale, possédant des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte, y compris des grands détaillants et des sites municipaux, Appel à Recycler est un partenaire de confiance dans la construction d'un Canada plus propre et durable.

Pour en savoir plus, visitez notre site appelarecycler.ca

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact Presse : Camille Vandeerstraeten, Directrice de la communication, Appel à Recycler; Courriel : [email protected] | Cellulaire : 416-738-4032