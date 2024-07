OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada reconnaît l'importance cruciale de logements sûrs pour que les enfants et les familles puissent grandir et s'épanouir. Le logement reste un besoin pressant dans tout le pays, qui touche de manière disproportionnée les populations autochtones.

Aujourd'hui, les Wabaseemoong Independent Nations ont célébré le début des travaux de construction d'un nouveau lotissement qui fournira à leurs membres les logements dont ils ont tant besoin. L'espace supplémentaire permet de construire 63 lots résidentiels et les routes associées, offrant ainsi à un plus grand nombre de familles un endroit confortable où se sentir chez soi.

Services aux Autochtones Canada investit plus de 15 millions de dollars pour soutenir ce projet des Wabaseemoong Independent Nations.

Ce projet de logement illustre une stratégie pangouvernementale visant à améliorer les besoins en logement des Premières Nations, ce qui permet aux partenaires de bâtir des communautés durables, plus saines et plus prospères pour tous.





Citations

« Grâce au partenariat avec les Wabaseemoong Independent Nations, l'investissement d'aujourd'hui permettra de créer 63 nouvelles places pour les membres de la communauté et leurs familles, qui disposeront ainsi d'un endroit sûr, propre et fiable qu'ils pourront appeler leur chez-soi. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Au nom des Wabaseemoong Independent Nations, nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli en tant que communauté pour en arriver là, et nous sommes très reconnaissants de notre partenariat avec le gouvernement du Canada, qui nous a aidés à atteindre cet objectif. L'accès à des logements sûrs, propres et modernisés est un besoin fondamental de toute communauté saine et ce projet, ainsi que les phases ultérieures, permettront à tous les membres et à toutes les familles de disposer de l'espace nécessaire pour grandir et s'épanouir, dans le cadre des efforts que nous déployons pour assurer l'équité chez les Premières Nations. Ce projet permettra non seulement d'améliorer la santé et le bien-être de tous nos membres, mais il constitue également un engagement de la part de nos dirigeants à construire un avenir sain et durable pour nos jeunes. »

Chef Waylon Scott

Wabaseemoong Independent Nations

Faits en bref

En réponse aux lacunes de longue date en matière de logement dans les communautés des Premières Nations, le gouvernement du Canada a engagé depuis 2016 près de 4 milliards de dollars, par l'intermédiaire de Services aux Autochtones Canada, pour le logement dans les réserves.

a engagé depuis 2016 près de 4 milliards de dollars, par l'intermédiaire de Services aux Autochtones Canada, pour le logement dans les réserves. Depuis 2016 et au 31 décembre 2023, en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Services aux Autochtones Canada soutient la construction, la rénovation et l'amélioration de 33 790 logements dans les réserves, dont 22 022 sont achevés.

au 31 décembre 2023, en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Services aux Autochtones Canada soutient la construction, la rénovation et l'amélioration de 33 790 logements dans les réserves, dont 22 022 sont achevés. Depuis la création de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement a engagé plus de 43 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

