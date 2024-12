John Cormier c. Feu François Lamarre et Ville de Longueuil (505-06-000024-203 et 505-17-013648-235)

LONGUEUIL, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le 10 décembre 2024, la Cour supérieure du Québec a approuvé un règlement de l'action collective octroyant un montant pouvant s'élever jusqu'à la somme de 10,5 millions de dollars au profit des personnes agressées sexuellement par François Lamarre pendant plusieurs décennies (jusqu'au 31 décembre 2001).

Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L., les avocats qui représentent les victimes de Lamarre, sont extrêmement satisfaits de la décision, qui indique que le règlement « offre aux Membres une indemnité individuelle élevée, se situant dans l'échelle supérieure des indemnités accordées dans le cadre de règlement hors Cour en semblable matière. Elle varie selon la gravité des séquelles subies, peu importe le nombre de réclamations jugées admissibles (…) au terme d'un processus d'adjudication simple, efficace, respectueux et strictement confidentiel. »

Les victimes et les successions des victimes de François Lamarre sont fortement encouragées à communiquer avec les avocats Me Pierre Boivin ([email protected] / 514-360-8881) et Me Emily Painter ([email protected] / 514-360-3462), qui sont disponibles pour répondre aux questions des membres et les aider à remplir leur formulaire de réclamation. La communication avec ces avocats est gratuite et entièrement confidentielle. Il y a une date limite pour le dépôt des réclamations, après quoi les victimes perdent leur droit de bénéficier de cet excellent accord de règlement.

SOURCE Kugler Kandestin

Pour plus d'informations : Veuillez contacter les avocats des victimes : Me Pierre Boivin, [email protected], Me Robert Kugler, [email protected], Me Emily Painter, [email protected], Me David Stolow, [email protected]; Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L., 1 Place Ville Marie, suite 1170, Montréal (Québec) H3B 2A7, Téléphone : 514-878-2861, Fax : 514-875-8424