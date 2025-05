John Cormier c. Feu François Lamarre et Ville de Longueuil (505-06-000024-203 et 505-17-013648-235)

LONGUEUIL, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Suite à l'entente de règlement intervenue et approuvée par le Tribunal dans cette action collective, les victimes d'agressions sexuelles perpétrées jusqu'au 31 décembre 2001 par François Lamarre, ancien entraineur de hockey mineur à Greenfield Park, ainsi que les successions de ces victimes, ont jusqu'au 17 juin 2025 pour soumettre un formulaire de réclamation afin d'obtenir compensation.

Pour accompagner les victimes dans leurs démarches, une séance de questions-réponses (Q&R) peut être visionnée sur le site de Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l., le cabinet qui représente les victimes de François Lamarre. Lors de cette séance Q&R, Me Pierre Boivin et Me Emily Painter du cabinet Kugler Kandestin répondent aux questions fréquemment posées, fournissent des explications sur le processus de réclamation et rappellent aux victimes que le processus de réclamation est strictement confidentiel.

Les victimes et successions des victimes de François Lamarre sont invitées à visionner la séance de Q&R et sont fortement encouragées à communiquer avec les avocats Me Pierre Boivin ([email protected] / 514-360-8881) et Me Emily Painter ([email protected] / 514-360-3462) pour obtenir de l'assistance avec leur formulaire de réclamation. La communication avec ces avocats est gratuite et entièrement confidentielle.

Les victimes qui ne soumettent pas leur formulaire de réclamation à [email protected] d'ici le 17 juin 2025, perdront leur droit de bénéficier de cet excellent règlement.

Pour plus d'informations :

Veuillez contacter les avocats des victimes :

Me Pierre Boivin, [email protected]

Me Emily Painter, [email protected]

Me Robert Kugler, [email protected]

Me David Stolow, [email protected]

Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L.

1 Place Ville Marie, suite 1170

Montréal (Québec) H3B 2A7

Téléphone : 514-878-2861

Fax : 514-875-8424

SOURCE Kugler Kandestin