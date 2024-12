POUR LES VICTMES D'ABUS SUBIS ALORS QU'ILS ÉTAIENT MINEURS ET ÉVOLUAIENT DANS LA LHJMQ

MONTREAL, le 7 déc. 2024 /CNW/ - Prenez avis que la Cour supérieure du Québec a autorisé l'exercice d'une action collective pour le compte de toutes les victimes d'abus subis alors qu'ils étaient mineurs et évoluaient dans la LHJMQ, peu importe que les abus aient été commis par un autre joueur, un entraineur, ou tout autre personne impliquée dans la ligue.

La présente action collective vise à obtenir une compensation monétaire pour les préjudices subis par les victimes, en plus d'une somme de 15 millions de dollars à titre de dommages punitifs et exemplaires.

Vous n'avez rien à faire pour l'instant si vous désirez bénéficier de cette action collective. Si vous ne faites rien, vous serez alors lié par tout jugement rendu dans le cadre de l'action collective ou tout règlement, si un tel règlement survient.

Si vous désirez vous exclure de cette action collective, de sorte que vous ne bénéficierez pas d'un jugement favorable et/ou d'un règlement, le cas échéant, vous devez en aviser le greffier de la Cour supérieure du district de Québec, au plus tard le 7 mars 2025, à 23 :59, le tout en conformité avec l'article 580 du Code de procédure civile.

Les membres sont invités à communiquer avec les avocats du groupe pour obtenir plus d'informations sur l'action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications sont gratuites, confidentielles et protégées par le secret professionnel :

Me David Stolow, [email protected]

Me Robert Kugler, [email protected]

Me Claudia Giroux, [email protected]

Kugler Kandestin, S.E.N.C.R.L.

1 Place Ville-Marie, Suite 1170

Montréal, Québec, H3B 2A7

Tél. (514) 878-2861/ Sans frais : 1-844-999-2861

Télécopieur : (514) 875-8424

www.kklex.com

Le tribunal a autorisé l'utilisation de pseudonymes pour l'identification des membres du Groupe (autre que le demandeur, qui a choisi de divulguer son nom) dans le cadre des procédures, de pièces ou de quelque autre document produit au dossier de la Cour, et ce en vue de préserver leur anonymat.

ATTENTION : Le présent avis ne concerne pas l'action intentée par Daniel Carcillo, Garett Taylor et Stephen Quirk contre la LCH, la LHJMQ, la Ligue de hockey de l'Ontario, la Ligue de hockey de l'Ouest et leurs équipes (dossier CV-20-00642705-00CP) (le « dossier Carcillo ») concernant les abus systématiques subis par des joueurs jouant dans ces ligues.

Soyez avisé que le présent avis constitue un avis abrégé autorisé par le tribunal. Les membres du groupe sont encouragés à consulter l'avis complet, qui contient des informations supplémentaires, sur le site Internet des avocats du groupe : www.kklex.com (sous l'onglet « Actions collectives actives »).

Le présent avis a été autorisé par l'honorable Jacques G. Bouchard, juge à la Cour supérieure du Québec.

___________________________ 1 Maintenant connu sous le nom de Ligue de Hockey Junior Maritimes Québec.

SOURCE Kugler Kandestin