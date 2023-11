L'accréditation des médias pour le tapis rouge de l'Allée des célébrités canadiennes,

Diffusion d'une émission spéciale à l'occasion du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes

Samedi 16 décembre à 19 h (HE) sur CTV

TORONTO, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, joyau de l'excellence canadienne, est fière d'annoncer la présence de personnalités de la télévision, d'entrepreneurs et de vedettes du design bien-aimés, les Canadiens Drew et Jonathan Scott des Property Brothers, ainsi que Deborah Cox, chanteuse, auteure-compositrice, comédienne, vedette de Broadway et intronisée à l'Allée des célébrités canadiennes en 2022, en tant que coanimateurs de l'événement très attendu de l'année, la célébration du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes en 2023, au Palais des congrès du Toronto métropolitain, le samedi 2 décembre 2023. Une émission spéciale sur le 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes sera diffusée le samedi 16 décembre à 19 h (heure de l'Est) sur CTV.





Deborah, Drew et Jonathan, une triple menace, insuffleront leur charisme, leur vivacité d'esprit, leurs talents secrets et leur sens de l'humour canadien à l'hommage rendu aux personnes intronisées et honorées cette année, devant un public de 2 000 personnes composé d'invités spéciaux, de personnalités de marque et d'anciens intronisés estimés.

Les célébrations du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes entreront dans l'histoire en tant que plus grand rassemblement de personnalités canadiennes, avec d'anciens et d'actuels intronisés réunis sous un même toit : athlètes, acteurs, légendes, athlètes olympiques, musiciens, cinéastes, conteurs, humanitaires, astronautes, entrepreneurs, philanthropes, titans de la science et de l'innovation, ainsi que la nouvelle génération de héros.

Les personnes intronisées dans l'Allée des célébrités canadiennes en 2023 qui ont été annoncées à ce jour et qui seront célébrées le 2 décembre sont l'honorable Rosalie Silberman Abella, Michael Budman et Don Green, Tantoo Cardinal, Degrassi, Avril Lavigne, Connor McDavid, Dr Brenda Milner, Rick Mercer et Gary Slaight.

Cette année, l'Allée des célébrités canadiennes accueille également les 13 groupes et musiciens de rock canadiens honorés lors du "Canada's Rock of Fame" - une méga-intronisation au Massey Hall de Toronto qui s'est déroulée en septembre dernier en hommage à April Wine, Chilliwack, Glass Tiger, Lee Aaron, Lighthouse, Loverboy, Max Webster, Michel Pagliaro, Platinum Blonde, PRISM, Rough Trade, The Parachute Club et Trooper.

Les lauréats de cette année, dont Kardinal Offishall, lauréat de l'honneur Allan Slaight Music Impact en 2023, assisteront également à la célébration du 25e anniversaire, ainsi qu'aux lauréats des prix National Hero et Community Hero (qui seront annoncés ultérieurement).

