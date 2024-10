OTTAWA, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Les travailleurs et travailleuses des postes ont voté massivement en faveur du déclenchement d'une grève si aucun progrès n'est réalisé à la table de négociation avec Postes Canada. Depuis près d'un an, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) négocie afin de renouveler les conventions collectives de ses deux plus importantes unités de négociation : l'unité de l'exploitation postale urbaine et l'unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS).

Du 9 septembre au 20 octobre dernier, des votes de grève ont eu lieu partout au pays. Selon les résultats préliminaires, 95,8 % des membres de l'unité urbaine et 95,5 % des FFRS soutiennent leur comité de négociation et sont prêts à faire la grève si nécessaire. Les résultats définitifs, vérifiés, pourraient varier quelque peu. Le STTP sera en position de grève légale à partir du 3 novembre si aucune entente n'est conclue.

Le STTP revendique des salaires équitables, des conditions de travail sûres et le droit de prendre sa retraite dans la dignité, ainsi que la protection d'un service public vital qui soutient les collectivités partout au pays.

« Nous reconnaissons les défis auxquels notre employeur fait face. Notre objectif n'est pas simplement de formuler des demandes, mais de travailler ensemble à des solutions qui soutiennent le succès à long terme de notre service postal public, tout en réglant les problèmes réels que nos membres affrontent au quotidien », déclare Jan Simpson, présidente nationale du STTP.

La présente ronde de négociation a été difficile et complexe. Les comités de négociation ont été confrontés à de nouveaux défis découlant de l'évolution du travail postal, comme l'augmentation continue des volumes de colis qui a eu une incidence considérable sur les travailleuses et travailleurs des postes. De plus, les parties doivent régler des questions non résolues issues des rondes de négociation précédentes.

« Nos négociatrices et négociateurs sont déterminés à obtenir une entente équitable pour tous les travailleurs et travailleuses des postes, explique Mme Simpson. Nous n'accepterons rien de moins. Nos membres ont clairement indiqué qu'ils n'hésiteront pas à débrayer si Postes Canada ne présente pas de solutions garantissant des conditions de travail équitables et une diversification des services pour l'ensemble de la population. »

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

[email protected]