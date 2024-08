Les travailleuses et travailleurs de l'hôtel Reine Elizabeth se dotent d'un nouveau mandat de grève

MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - Les 600 travailleuses et travailleurs de l'hôtel Reine Elizabeth se sont dotés d'un nouveau mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le mandat, voté dimanche après-midi en assemblée générale, a été adopté à la hauteur de 95% par les membres du syndicat et pourra être utilisé au moment jugé opportun.

Après avoir déclenché une série de grèves surprises et une journée de grève nationale aux côtés des autres syndicats de l'hôtellerie présentement en négociation, le syndicat espère maintenant que la menace d'une grève de plus grande envergure fasse débloquer les négociations avec l'employeur.

« Cette semaine, notre équipe de négociation sera à pied d'œuvre pour obtenir une entente et éviter la grève. Dès aujourd'hui, nous ferons des contre-propositions à l'employeur, notamment en ce qui a trait à la formation, aux agences de placement et à la charge de travail », explique Michel Valiquette, responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN).

« Avec notre mandat de grève d'un côté et les nouvelles contre-propositions de l'autre, nous nous donnons tous les moyens pour obtenir une entente de principe rapidement. Nous espérons une réponse sérieuse de l'employeur, autrement nous n'aurons d'autre choix que d'exercer d'autres séquences de grèves ou même la grève générale illimitée », poursuit Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

Après la journée de grève nationale tenue par 23 syndicats affiliés à la CSN le 8 août dernier, le syndicat du Reine Elizabeth a déclenché une succession de grèves surprises et a utilisé les trois derniers jours de son mandat de grève vendredi, samedi et dimanche.

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3 500 travailleuses et travailleurs, issus de 30 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

