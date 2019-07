Les transactions sans contact représentent encore une fois plus de la moitié de toutes les transactions avec carte présente au deuxième trimestre

« Le nombre de paiements sans contact est toujours aussi impressionnant ce trimestre, ce qui indique que ce mode de paiement est là pour de bon », a annoncé Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris. « Il est évident qu'en entamant les doux mois du printemps et de l'été, les Canadiens ont continué de passer rapidement à la caisse. Le paiement sans contact est le moteur d'un réel changement dans le comportement des consommateurs, et c'est passionnant à observer. Nous constatons un changement dans le marché qui accélère l'adoption des portefeuilles électroniques et qui change le monde des paiements. »

Au Canada, la Saskatchewan (-1,1 %), l'Alberta (-0,3 %) et Terre-Neuve (-0,2 %) ont connu les plus faibles croissances au pays pour un deuxième trimestre consécutif. Malgré un faible taux de croissance, le Québec (+5,2 %), le Nouveau-Brunswick (+4,2 %), la Nouvelle-Écosse (+2,5 %) et le Manitoba (+2,4 %) ont dépassé leur croissance du deuxième trimestre de 2018. L'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario ont maintenu des taux de croissance stables à 4,5 % et 3,4 % respectivement par rapport au deuxième trimestre de 2018, et la Colombie-Britannique a terminé son deuxième trimestre à 3,2 %.

Les dépenses canadiennes du deuxième trimestre ont donné le coup d'envoi à l'été dans les parcs d'attractions (+11,8 %) ainsi que les attractions et expositions touristiques (+5,9 %). Avec la fin de l'année scolaire des enfants, les ventes en matériel de jeux vidéo (19,5 %) et en bonbons, noix et confiseries (+16,9 %) ont connu une forte hausse.

L'industrie des services informatiques et de traitement de données en intégration logicielle a augmenté de 21,7 % au cours du deuxième trimestre comparativement au même moment en 2018. Les fournisseurs de réseaux et de services informatiques ont également connu une augmentation de 11,0 % d'une année à l'autre.

Les dépenses par carte étrangère diminuent

Les touristes internationaux continuent de dépenser au Canada, surtout les Américains qui ont le plus grand volume de dépenses ainsi que les Britanniques qui ont remplacé les Chinois en deuxième place. La tendance croissante se poursuit, les dépenses des visiteurs des États-Unis ont augmenté de 6,9 %, celles des visiteurs du R.-U. de 16,2 % et celles des visiteurs de la Chine de 7,6 % comparativement à l'année précédente.

