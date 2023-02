Les tramways de Québec seront-ils vraiment fabriqués au Québec ?

LA POCATIÈRE, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - La CSN salue la mise en pratique d'un certain nationalisme économique qui permettra de concevoir et d'assembler au Québec les voitures du futur tramway de Québec. Il n'est cependant pas clair pour le syndicat que les pièces seront fabriquées localement.

« Le nationalisme économique du premier ministre Legault doit vouloir dire quelque chose quand ça compte vraiment. Il faudra donc s'assurer que le maximum de composantes soit fabriqué au Québec. Il faut aussi que l'attribution de contrats à des usines de chez nous continue lorsqu'il y aura plus qu'un soumissionnaire dans les prochains projets de transport en commun », insiste Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Les Américains ne se gênent pas pour favoriser leurs constructeurs avec le Buy American Act. Nous pouvons faire plus et mieux et appuyer notre industrie tant pour la fabrication que pour l'assemblage des voitures », ajoute Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN qui se réjouit par ailleurs du contrat pour La Pocatière annoncé hier.

« Il était temps que ce soit notre tour ! Nous sommes très contents de pouvoir assurer un avenir à notre usine pour les prochaines années, et surtout, de développer une expertise qui pourra servir à nouveau », affirme Marco Lévesque, président du Syndicat des employé-es de Bombardier La Pocatière-CSN. Ce dernier reproche toutefois à Alstom de ne pas avoir informé le syndicat de la sortie de cette nouvelle avant que les médias en parlent.

Plusieurs projets de transport en commun ont échappé aux constructeurs québécois et canadiens ces dernières années, et pas moins de cinq projets de transport en commun sur rail sont en préparation au Québec. Il faudrait éviter que ces contrats soient envoyés à l'étranger comme pour le projet de REM de Montréal.

La FIM-CSN demande donc que les gouvernements continuent d'exiger 25 % de contenu local, tout en revendiquant un assemblage réalisé au Québec ou au Canada. Québec pourrait également exiger que le contrat d'entretien soit local. Le but est de faire en sorte que les projets payés par les contribuables du Québec aient des retombées économiques au Québec. On s'assure également d'une meilleure qualité et d'une plus grande conscience de notre climat difficile dans la conception et la fabrication.

