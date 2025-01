Jusqu'au 16 février prochain, les clients peuvent magasiner parmi une sélection de forfaits vers leurs destinations préférées à moins de 999 $, à partir de 1 199 $ et à partir de 1 999 $.

MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing est la référence en matière de rapport qualité-prix, car le voyagiste se trouve à l'avant-garde dans l'industrie du voyage. Il aide les Canadiens à économiser sur des centaines de forfaits tout compris dans les tropiques afin qu'ils s'amusent plus à destination. Le fournisseur de vacances propose actuellement une variété de forfaits très bien cotés à moins de 999 $, à partir de 1 199 $ et à partir de 1 999 $ dans des destinations prisées et classés sous différentes catégories en fonction du prix pour faciliter la planification. Ces offres s'appliquent aux réservations effectuées jusqu'au 16 février 2025 pour des voyages allant jusqu'au 5 mai 2025.

Cuba (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Les voyageurs qui rêvent de vacances abordables peuvent réserver leurs vacances tropicales à moins de 999 $ à Cuba, une destination toujours très prisée pour son rapport qualité-prix imbattable. Ils pourront en plus y vivre des aventures enrichissantes grâce à Expériences Sunwing et son partenaire de confiance, NexusTours.com. Le Resonance Blu Varadero, une nouvelle propriété pour adultes où l'on se sent chez soi, propose un répit du quotidien avec l'hospitalité singulière des Cubains. De plus, l'hôtel offre des commodités uniques comme un programme de bien-être, des ateliers animés par des artistes et des chefs locaux et un programme d'activités variées, comprenant des cours de yoga, de pilates, de taï-chi et d'étirements.

Les Canadiens peuvent s'évader vers les îles très appréciées de la République dominicaine et de la Jamaïque, ainsi qu'au Mexique avec des forfaits à partir de 1 199 $ pour profiter du meilleur des deux mondes à des propriétés qui en valent plus que leur prix. Un préféré dans les Caraïbes orientales, l'hôtel de style boutique Viva Heavens by Wyndham de Puerto Plata est un concurrent très solide avec sa piscine scintillante, sa variété d'activités sur place, ses sports nautiques non motorisés et ses repas illimités sans réservation. Profitez également d'avantages familiaux supplémentaires comme du partage de services avec le Viva Tangerine by Wyndham. De même, les enfants de deux ans et moins séjournent, jouent et mangent GRATUITEMENT et les enfants de trois à douze ans ont droit à un tarif spécial!

Pour ceux qui souhaitent un séjour de luxe sans compromis, la collection haut de gamme de Sunwing avec des vacances à partir de 1 999 $ propose des vacances stylées à un prix abordable. L'hôtel 5 étoiles Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort à la Riviera Maya, par exemple, joue le grand jeu avec ses piscines d'eau douce, ses bars branchés, ses repas délectables et la possibilité de se surclasser à la suite Platine ou la suite Villa Laguna pour un summum du luxe, y compris un service de conciergerie, un service aux chambres en tout temps et plus encore.

Vacances Sunwing s'engage à offrir bien au-delà d'un forfait tout compris. Les Canadiens trouveront des escapades qui répondent à leurs besoins à des tarifs réduits lorsqu'ils réservent dès maintenant et jusqu'au 16 février 2025 pour des voyages jusqu'au 5 mai 2025 auprès de leur conseiller en voyages ou sur Sunwing.ca/fr.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

