Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan peuvent profiter de livraisons à 0 $ et bien plus grâce à un abonnement gratuit à Uber Pass

Aéroplan et Uber s'unissent pour les achats du quotidien rapporte davantage aux membres Aéroplan

À compter du 8 septembre, les titulaires admissibles d'une carte de crédit Aéroplan pourront obtenir un abonnement gratuit à Uber Pass

Le partenariat de fidélité sera élargi plus tard en 2021

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Uber Canada qui permet aux titulaires admissibles d'une carte de crédit Aéroplan de profiter de livraisons gratuites illimitées pour les commandes admissibles d'épicerie et de nourriture, ainsi que de réductions sur les courses et d'autres avantages grâce à un abonnement gratuit à Uber Pass.

L'abonnement gratuit à Uber Pass est offert aux titulaires admissibles d'une carte de crédit Aéroplan pour une période de trois, six ou douze mois, selon la carte.

« Air Canada est ravie de collaborer avec Uber et ses partenaires bancaires pour offrir aux titulaires d'une carte de crédit Aéroplan des avantages dont ils pourront profiter au quotidien, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Aéroplan d'Air Canada. Uber Pass permet de faire de réelles économies, raison de plus pour laquelle les cartes de crédit Aéroplan sont plus pratiques et avantageuses que jamais. »

Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan peuvent épargner jusqu'à 120 $ en frais d'abonnement mensuels et profiter des économies offertes par Uber Pass, comme les livraisons gratuites illimitées et une réduction de 5 % sur les commandes de restaurant admissibles de plus de 15 $ chez Uber Eats, en plus de celles qu'ils obtiennent sur les commandes d'épicerie de plus de 40 $ effectuées chez Cornershop, là où le service est offert. Chaque mois, les titulaires de carte pourront bénéficier de nouveaux avantages sur les courses Uber grâce aux réductions offertes uniquement aux détenteurs de l'abonnement . Pour en profiter, les titulaires de carte doivent activer leur abonnement gratuit d'ici le 7 septembre 2022.

« Uber Pass combine le meilleur d'Uber Eats et des courses Uber en un seul abonnement, ce qui permet de faire des économies considérables sur les déplacements et les livraisons, a indiqué Lola Kassim, responsable des livraisons à Uber Canada. Uber est ravi de collaborer avec Aéroplan, l'un des plus importants programmes de fidélité du Canada, afin de proposer des offres et des avantages exclusifs aux titulaires de cartes ».

D'autres annonces sur Aéroplan et Uber suivront plus tard en 2021.

Pour vous prévaloir de l'offre :

Ouvrez simplement l'application Uber ou Uber Eats (ou téléchargez-la). Ajoutez une carte de crédit Aéroplan admissible à votre compte Uber. Activez votre abonnement gratuit à l'abonnement Uber Pass et utilisez votre carte de crédit Aéroplan lorsque vous payez pour des achats admissibles (la même que vous avez utilisée pour activer votre abonnement gratuit).

Cartes participantes - Lancement le 8 septembre 2021

TD

Carte Visa Platine* TDMD AéroplanMD - 3 mois gratuits

Carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD - 6 mois gratuits

Carte Visa* Affaires TDMD AéroplanMD - 6 mois gratuits

Carte Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD - 12 mois gratuits

CIBC

Carte CIBC Visa* AéroplanMD - 3 mois gratuits

Carte CIBC Visa Infinite* AéroplanMD - 6 mois gratuits

Carte Affaires CIBC Visa* AéroplanMD - 6 mois gratuits

Carte Affaires Plus CIBC Visa* AéroplanMD - 6 mois gratuits

Carte Aéro OrMD CIBC Visa* - 6 mois gratuits

Carte CIBC Visa Infinite Privilege* AéroplanMD - 12 mois gratuits

Cartes participantes - Lancement le 1er novembre 2021

American Express

Carte AéroplanMD American ExpressMD* - 6 mois gratuits

Carte Prestige AéroplanMD* American ExpressMD - 12 mois gratuits

Carte Prestige AéroplanMD entreprise American ExpressMD* - 12 mois gratuits

En septembre et octobre 2021, American Express proposera aux titulaires admissibles d'une carte de crédit AéroplanMD une offre spéciale qui leur permet d'obtenir un crédit de 10 $ sur leur relevé, à concurrence de 20 $, avec 10 $ d'achats Uber Eats admissibles par mois. Des conditions s'appliquent.

Pour en savoir plus, visitez www.aircanada.com/uberpass .

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux et, en 2019, Air Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos d'Uber Canada

Uber a pour mission de faire bouger le monde pour aller de l'avant. Cofondée en 2010 par Garrett Camp, un entrepreneur de Calgary, Uber a vu le jour pour résoudre une simple question : comment obtenir une course en appuyant sur un simple bouton? Plus de 10 milliards de déplacements plus tard, Uber crée des produits pour rapprocher les gens de leur objectif. Uber transforme la manière dont on transporte les personnes, la nourriture et les objets dans les villes; c'est une plateforme qui offre de nouvelles possibilités au monde. Pour en savoir plus, visitez uber.com .

