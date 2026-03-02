L'émission annuelle sur les fleurs est toujours très prisée pour les faire-part de mariage, en plus d'être appréciée des adeptes de jardinage.

VANCOUVER, BC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Signes du printemps, les fleurs de cerisier forment des canopées colorées spectaculaires. Ces fleurs parfumées, qui laissent derrière elles un délicat tapis de pétales, symbolisent la beauté et le caractère éphémère de la vie. On trouve une grande variété d'espèces sauvages et cultivées de cerisiers dans de nombreuses régions du monde, et plusieurs sont indigènes de l'hémisphère Nord.

Les timbres floraux de cette année mettent en vedette les délicates fleurs de cerisiers ornementaux (Groupe CNW/Postes Canada)

Cette émission met en vedette deux cultivars de cerisiers. Résistant au froid et prisé en raison de ses grandes fleurs doubles rose foncé, le Prunus ʻKanzanʼ est l'un des cultivars japonais les plus populaires en Amérique du Nord et en Europe. Couvert de grappes de fleurs blanches ou rose pâle, le prolifique Prunus ʻSomei-yoshinoʼ est la vedette de célébrations au Japon et ailleurs en Asie de l'Est.

Appelées sakura au Japon, les fleurs de cerisier inspirent des célébrations nationales. Au Canada, on peut admirer le spectacle en bordure de rues et dans bon nombre de parcs et de jardins. Vancouver abrite des milliers de spécimens et tient l'un des plus grands festivals de cerisiers en fleurs du pays.

À propos des timbres

Les deux timbres sont ornés de photos originales de fleurs de cerisier prises au Nitobe Memorial Garden de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Imprimés par Lowe-Martin, ils sont conçus par Belisle Creative et présentent des photographies de Brett Hitchins. L'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC, un rouleau de 50 timbres, un bloc-feuillet et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Vancouver.

