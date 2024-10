Les technologies laser : un atout pour la filière batterie et l'électrification des transports - Québec investit 20 M$ pour appuyer la croissance de Laserax

QUÉBEC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent des investissements de 20 millions de dollars pour appuyer la croissance de l'entreprise Laserax, située à Québec, laquelle conçoit et fabrique des solutions laser innovantes destinées à la filière batterie et à l'électrification des transports.

De ce soutien, 14 millions de dollars servent à appuyer la réalisation d'un projet évalué à 45,5 millions de dollars. Il vise notamment l'embauche de 114 nouveaux employés et l'acquisition d'équipements, qui permettront à Laserax d'assurer sa croissance, d'augmenter sa productivité et de poursuivre le développement de technologies laser destinées aux composants de batteries et de véhicules électriques. Les fonds seront également utilisés pour accélérer le développement de nouvelles solutions dans le secteur de l'énergie solaire. À cela s'ajoute une participation financière de 6 millions de dollars sous forme de capital-actions provenant des fonds propres d'Investissement Québec, laquelle a été autorisée lors d'un tour de financement précédent pour soutenir la croissance de l'entreprise.

Les investissements accordés à Laserax s'inscrivent dans la mission du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui vise à soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services destinés à la population, particulièrement en santé et en éducation.

« Notre gouvernement a fait de la transition énergétique une véritable priorité. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir 20 millions de dollars dans les technologies novatrices de Laserax. Elles offrent une nouvelle solution pour les applications relatives à la fabrication des batteries de véhicules électriques, qui sont au cœur de l'électrification des transports. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Laserax poursuit sa croissance dans la Capitale-Nationale avec ce projet d'investissement, qui génèrera des retombées économiques intéressantes et qui bonifiera la qualité de vie des citoyens. Déjà reconnue pour son savoir-faire en matière d'innovation technologique, l'entreprise fait un pas de plus pour renforcer sa compétitivité et accélérer sa production. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis 2010, Laserax s'est imposée comme un véritable leader dans le secteur des technologies laser industrielles. Investissement Québec est fier d'être à ses côtés pour propulser sa croissance et lui donner l'élan nécessaire pour maintenir sa position stratégique dans son marché. Ce faisant, Investissement Québec joue pleinement son rôle et poursuit ses efforts en vue de consolider la place qu'est en train de se bâtir le Québec dans l'industrie de la batterie et de l'électrification des transports. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Dans un écosystème où les jeunes pousses performantes se font trop souvent acheter par des multinationales étrangères, le présent tour de financement lance un message fort à notre industrie, à savoir que Laserax assume pleinement son ambition de conquérir et de dominer le marché. Au-delà de cet investissement qui accélérera substantiellement notre croissance organique, nous comptons ajouter rapidement d'autres outils financiers pour réaliser des acquisitions stratégiques afin de renforcer notre positionnement géographique et de diversifier notre portefeuille technologique. »

Xavier Godmaire, président de Laserax

Faits saillants :

Fondée en 2010, l'entreprise Laserax se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements laser industriels qui sont destinés au marquage, au nettoyage et à la soudure, notamment pour les secteurs de l'automobile, des véhicules électriques et des batteries.

Le soutien gouvernemental comprend un prêt de 10 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un investissement totalisant 10 millions de dollars sous forme de capital-actions provenant des fonds propres d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR appuie, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

