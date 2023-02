Les syndicats du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal manifestent : « l'employeur vit au pays des merveilles »

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Des centaines de membres de quatre syndicats représentant près de 13 800 travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ont manifesté devant l'Hôpital général du Lakeshore ce mercredi sur l'heure du dîner. Ils déplorent des relations de travail qui sont carrément au point mort, entraînant ainsi des séquelles importantes sur la qualité de vie personnelle et professionnelle des travailleuses et des travailleurs.

Alors que les problèmes de conditions de travail et de manque de personnel continuent de s'aggraver, ils se désolent d'un grave manque de communication employeur-syndicats qui a de sérieuses conséquences pour l'établissement. Ils attendent avec impatience de voir comment le nouveau PDG, monsieur Dan Éric Gabay, entré en fonction le 8 février dernier, pourra changer le cours des choses.

Les défis à surmonter au CIUSSS ne manquent pas : enjeux de santé-sécurité; surcharge de travail et pénurie de personnel; erreurs de paye multiples depuis un an; problèmes d'uniformes; manque de matériel, etc. 21 employés cadres aux relations de travail sont partis depuis janvier 2018, un roulement anormalement élevé qui n'a pas aidé à établir de bonnes pratiques, selon les syndicats.

« En clair, nous contactons et sollicitons régulièrement l'employeur pour des discussions, mais nous avons énormément de misère à obtenir des retours et des réponses. Comme le reste du réseau de la santé, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal va extrêmement mal, alors on ne peut pas se priver de relations de travail fonctionnelles. Il y a tellement de problèmes à régler! », de s'exclamer Fanny Demontigny, présidente de la section locale 2881 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Un exemple concret du peu d'écoute de l'employeur? Il ignore complètement les recommandations du rapport Boucher. Un rapport crucial sur la qualité des soins, signé par une experte indépendante, qui souligne la détresse vécue par les professionnelles en soins de ne pouvoir soigner dans la dignité. Aucune des 14 recommandations n'a été mise en place ou fait l'objet d'une discussion avec nous. Notre employeur nous dit qu'il ne peut gérer tous les dossiers de front. Prioriser, nous savons le faire, mais compromettre les soins, nous le refusons », déclare madame Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (FIQ-SPSSSODIM).

« La situation est révoltante : le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île préfère payer une fortune pour régler des griefs, qu'il sait perdants, plutôt que d'entamer des discussions avec nos membres. Par exemple, au lieu de régler le cas des primes en retard, l'employeur a engagé des frais juridiques importants en laissant la situation se détériorer. Résultat? Une facture beaucoup plus élevée! La volonté de faire avancer certains dossiers est complètement absente. En bout de ligne, non seulement cela pénalise nos membres, mais en plus, la population paie le prix de cette incohérence patronale. Ça n'a aucun sens! », rajoute Louise Lavoie, présidente de l'APTS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

« La communication est très difficile avec l'employeur. Il faut toujours se battre pour avoir l'heure juste, car, souvent, nous recevons des informations contradictoires. Nous sommes censés être des partenaires, mais ça ne se reflète pas sur le terrain », renchérit Maryse Valiquette, présidente du syndicat local SQEES-FTQ, qui représente la catégorie de bureau.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec, dont près de 5000 de la catégorie 2 au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ compte plus de 80 000 membres dont 3800 au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont 2800 personnes représentées directement par l'APTS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES), affilié à la FTQ, représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux, dont près de 2200 de la catégorie 3 au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

