La 31e Assemblée générale du CTC

WINNIPEG, MB, le 4 mai 2026 /CNW/ - Du 11 au 15 mai, le Congrès du travail du Canada (CTC) tiendra sa 31e Assemblée générale au Centre des congrès RBC de Winnipeg, rassemblant des milliers de membres, de militantes et militants et de dirigeantes et dirigeants des différentes parties du pays. En tant qu'instance décisionnelle suprême de l'organisation syndicale la plus grande du Canada--qui représente plus de trois millions de travailleuses et travailleurs--cette Assemblée générale tracera l'orientation du mouvement syndical en ces temps déterminants pour les travailleuses et travailleurs.

Placée sous le thème « Les syndicats du Canada : Bâtir. Prendre soin. Lutter », l'Assemblée générale de cette année a lieu à un moment où les travailleuses et travailleurs de tout le pays doivent faire face à la hausse des coûts, à l'incertitude économique et aux pressions grandissantes faites sur les services publics. Au fil de plusieurs jours, les membres délégués mettront en délibération et aux voix d'importantes résolutions sur les politiques, établiront les priorités du mouvement pour les prochaines années et éliront les quatre dirigeantes ou dirigeants nationaux du CTC.

Pendant toute la semaine, les discussions porteront sur les défis les plus pressants que doivent relever les travailleuses et travailleurs, y compris les bons emplois, le règlement des crises du logement et des soins de santé, l'amélioration de l'abordabilité, l'avancement de l'action climatique, le renforcement de l'économie des soins et la défense de la démocratie et des droits des travailleuses et travailleurs.

De plus, l'Assemblée générale mettra en vedette une solide fourchette de conférencières et conférenciers invités et de panélistes, y compris le premier ministre du Manitoba Wab Kinew, la présidente de la FAT-COI Liz Shuler, le président de la Fédération du travail du Manitoba Kevin Rebeck et des partenaires syndicaux internationaux.

Événement : 31e Assemblée générale du CTC

Dates : Du 11 au 15 mai 2026

Lieu : Centre des congrès RBC, Winnipeg

*Certains moments seront diffusés en direct ici.

Vous trouverez l'ordre du jour intégral à l'adresse : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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