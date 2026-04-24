OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Larry Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada, prendra la parole lors de la cérémonie annuelle du Jour de deuil organisée par le Conseil du travail d'Ottawa et du district le mardi 28 avril.

Pour marquer le Jour de deuil, les syndicats du Canada appellent à une plus grande reconnaissance de la santé et sécurité psychologiques comme un problème fondamental au travail.

Ici au Canada, les maladies psychologiques sont la principale cause d'invalidité. Près de la moitié des travailleuses et travailleurs canadiens disent que leur travail est l'élément le plus stressant de leur vie quotidienne. Ce ne sont pas des défis isolés : ce sont des problèmes systémiques qui découlent des conditions de travail. Il est possible de prévenir ces dommages, car ils « ne font pas partie de la description de tâches ». Tout travailleur ou travailleuse a droit à un milieu de travail sécuritaire pour l'esprit comme pour le corps. Les blessures psychologiques doivent être reconnues de la même manière que les blessures physiques, et les risques psychologiques doivent être identifiés et éliminés comme tout autre risque en milieu de travail.

Quoi : Cérémonie du Jour de deuil

Où : Monument du CTC, parc Vincent Massey, Ottawa

Quand : Le mardi 28 avril à 12 h 30

Qui : Larry Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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