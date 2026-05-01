OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - En ce premier mai, les travailleuses et travailleurs célèbrent les réalisations historiques du mouvement ouvrier qui, depuis des générations, contribue à façonner un Canada plus juste et plus équitable.

Alors que nous célébrons la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs partout au pays, force est d'admettre que les travailleuses et travailleurs font face à des difficultés considérables. La colonne vertébrale industrielle de notre pays est menacée et, inévitablement, le poids de la précarité économique actuelle repose sur les travailleuses et travailleurs ainsi que leurs familles.

À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, nous déclarons fièrement que nous continuerons de travailler ensemble pour protéger les emplois au Canada et garantir un avenir prospère grâce à des stratégies industrielles fondées sur les intérêts des travailleuses et travailleurs, et à une économie canadienne capable de soutenir les travailleuses et travailleurs du pays pour les années à venir. Nous continuerons de défendre vigoureusement les droits importants gagnés par les travailleuses et travailleurs au terme de luttes acharnées, y compris le droit à la négociation collective et le droit de grève.

Les décisions prises par les gouvernements à tous les niveaux au cours de la prochaine année détermineront si le Canada demeurera un pays qui fabrique et produit des biens, ou si nous abandonnerons notre fondation industrielle. En ce premier mai, nous renouvelons notre engagement à lutter pour un avenir dans lequel chaque travailleuse et chaque travailleur aura un bon emploi syndiqué, un milieu de travail sécuritaire et un siège à la table où se prennent les décisions.

En toute solidarité,

Lana Payne

Unifor

Bea Bruske

Congrès du travail du Canada

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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