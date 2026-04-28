OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Dans la Mise à jour économique du printemps d'aujourd'hui, plusieurs mesures positives ont été annoncées visant à répondre aux inquiétudes économiques croissantes des travailleuses et travailleurs grâce à de nouveaux investissements importants dans les métiers spécialisés, la formation et l'apprentissage. Les syndicats du Canada sont prêts à travailler avec le gouvernement pour tirer parti de ces mesures positives en élaborant un plan global qui permettra de répondre aux défis urgents auxquels les travailleuses et travailleurs du Canada sont confrontés.

« Les travailleuses et travailleurs ont besoin de mesures audacieuses qui réduisent les coûts, protègent les emplois et renforcent les services publics sur lesquels les familles comptent », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « Les syndicats du Canada saluent les mesures positives annoncées aujourd'hui et sont prêts à travailler avec le gouvernement pour obtenir des résultats concrets pour les travailleuses et travailleurs. »

En particulier, le Congrès du travail du Canada salue les investissements importants dans le développement d'une nouvelle main-d'œuvre qualifiée au Canada. « Il s'agit d'un investissement judicieux dans l'avenir de notre pays », estime madame Bruske. « Par ailleurs, il faut que le gouvernement investisse dans la construction d'infrastructures physiques et sociales afin que ces travailleuses et travailleurs qualifiés puissent occuper de bons emplois syndicaux. »

Le CTC salue également l'extension des mesures spéciales concernant l'assurance-emploi, qui prévoit jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières, y compris un soutien supplémentaire aux travailleurs saisonniers. Le gouvernement doit s'appuyer sur ces mesures temporaires pour mettre en place les réformes importantes et permanentes que les syndicats réclament depuis longtemps.

Un des sujets de préoccupation des syndicats du Canada concerne les signaux qui semblent indiquer une privatisation accrue des aéroports du Canada. Les infrastructures publiques doivent demeurer entre les mains du public. La privatisation risque de coûter plus cher, d'affaiblir l'imputabilité et de mettre en péril les bons emplois syndicaux.

Avec l'amélioration des perspectives financières annoncées dans la Mise à jour économique du printemps du gouvernement, le CTC demande une fois de plus au gouvernement de suspendre et d'annuler les suppressions d'emplois prévues dans la fonction publique et d'investir dans l'amélioration des services à la population canadienne.

« À un moment où nous subissons des pertes d'emplois en raison de la guerre commerciale de Trump, nous ne devrions pas grossir les rangs des sans-emplois par des compressions ou des réductions de services sur lesquels les Canadiens comptent », poursuit madame Bruske. « Sans de réels investissements dans les salaires, la dotation en personnel et la prestation de services publics dans l'économie des soins, les inégalités continueront de croître. »

Madame Bruske souligne que toute nouvelle stratégie économique doit privilégier les travailleuses et les travailleurs en :

Protégeant et créant de bons emplois syndicaux dans tous les secteurs;

Soutenant les travailleuses et travailleurs qui seront mis à pied et aux prises avec des difficultés économiques;

Investissant dans des services publics solides et accessibles, y compris l'économie des soins et le logement;

Affrontant les pratiques corporatives qui font grimper les coûts pour les familles travailleuses.

« Les travailleuses et travailleurs ont bâti ce pays et nous bâtirons ce qui suit », ajoute madame Bruske. « Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour relever les défis économiques importants auxquels le pays est confronté. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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