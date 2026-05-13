WINNIPEG, MB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Des milliers de membres délégués ont adopté aujourd'hui un plan d'action de grande envergure pour lutter contre le racisme, la discrimination, la violence fondée sur le genre et la haine, tout en préconisant la réconciliation, l'équité en milieu de travail et la justice pour les travailleuses et travailleurs autochtones, racialisés, en situation de handicap et 2SLGBTQIA+ partout au Canada.

La lutte contre l'injustice, la discrimination et l'inégalité fait partie intégrante de l'ADN du mouvement syndical.

« Ce plan vise à bâtir un mouvement syndical et un pays tourné vers la justice, la réconciliation, l'inclusion et la dignité humaine », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « Notre force nous vient de notre unité contre ceux qui cherchent à nous diviser et à nous nuire. C'est par la solidarité que nous ripostons et gagnons. »

Le plan d'action « Lutter pour la justice » préconise des changements transformateurs à la Loi sur l'équité en matière d'emploi du Canada, des campagnes qui soutiennent l'équité salariale et dénoncent la violence et la discrimination fondées sur genre, ainsi qu'un engagement renouvelé de la part des syndicats à mettre en pratique le principe de « rien sur nous sans nous » et à collaborer avec des groupes directement touchés par la discrimination et les inégalités.

« Tant que nous n'aurons pas toutes et tous réussi, aucun de nous n'aura réussi ».

Cette fameuse phrase de la grande Rosemary Brown n'a jamais été plus vraie pour les milliers de membres délégués présents à Winnipeg.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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