WINNIPEG, MB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Alors que les inégalités croissantes, les défis liés à l'abordabilité et l'aliénation politique attisent l'extrémisme au Canada et dans le monde entier, plus de 2 000 membres délégués à l'Assemblée générale 2026 du Congrès du travail du Canada ont adopté un plan d'action de grande envergure pour restaurer la participation démocratique, renforcer le pouvoir politique de la classe travailleuse et aborder de front la politique autoritaire.

Le plan d'action reconnaît que l'insécurité croissante, la baisse de la confiance dans les institutions et la frustration à l'égard de la politique ont créé un terrain fertile pour les mouvements anti-démocratiques et extrémistes. Le plan soutient que le renforcement de la sécurité économique, la lutte contre les inégalités et l'élargissement de la participation démocratique sont essentiels pour bâtir une démocratie saine, inclusive et résiliente.

« Lorsque les travailleuses et travailleurs se sentent ignorés, inquiets et exclus de la prise de décisions politiques et économiques, l'extrémisme comble le vide », déclare Bea Bruske. « Ce plan vise à rétablir à partir de la base la participation démocratique en renforçant la voix des travailleuses et travailleurs, en élevant le niveau de vie et en veillant à ce que les gens ordinaires aient réellement le pouvoir de façonner l'avenir du Canada. »

Ce plan d'action engage les syndicats du Canada à la mise en œuvre d'une stratégie sur les bons emplois au cœur d'un programme démocratique plus vaste afin de lutter contre le mécontentement croissant à l'égard de la politique et l'augmentation de l'activité politique extrémiste. Il se portera à la défense d'une économie axée sur les travailleuses et travailleurs, d'un programme sur l'abordabilité et d'une hausse constante du niveau de vie de la classe travailleuse.

Les syndicats du Canada continueront à revendiquer l'équité fiscale, l'expansion de l'investissement public, y compris l'investissement dans les services publics, et des mesures concrètes pour contrer les inégalités et l'insécurité dans le cadre d'un effort plus vaste pour répondre à la frustration et l'aliénation politiques.

Le plan d'action engage également le mouvement syndical à revitaliser la participation démocratique et l'imputabilité grâce à une plus grande transparence, un engagement civique, de même qu'une participation et une représentation politiques.

Les membres délégués sont également déterminés à intensifier les efforts pour organiser et mobiliser les travailleuses et travailleurs dans le domaine politique, ainsi qu'à défendre la négociation collective et le droit de grève.

Le plan appelle à des protections plus rigoureuses des droits de la personne et du travail dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, à des politiques commerciales axées sur les travailleuses et travailleurs et à une solidarité durable avec les travailleurs et les mouvements sociaux luttant pour la démocratie, l'égalité et les droits de la personne dans le monde entier.

« La démocratie ne peut survivre lorsque les travailleuses et travailleurs sont laissés pour compte », ajoute madame Bruske. « Les syndicats du Canada sont déterminés à bâtir un pays où les travailleuses et travailleurs se sentent en sécurité, sont traités avec dignité et ont une véritable voix pour façonner l'avenir. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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