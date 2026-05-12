WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Des membres de syndicats de partout au Canada se réuniront mercredi pour la troisième journée de l'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada, après deux journées productives de travaux. Avi Lewis, chef nouvellement élu du NPD fédéral, s'adressera aux membres délégués dans la matinée, suivi par des discours prononcés par Judy Darcy et la prof. Adelle Blackett.

Les discussions plénières de mercredi porteront sur le renforcement de l'économie canadienne des soins, grâce à de solides investissements dans les systèmes de soins du pays, et sur le moyen de rendre le monde du travail et nos collectivités plus équitables pour tout le monde en luttant contre l'injustice, la discrimination et les inégalités.

Voici d'autres faits saillants :

Prix humanitaire du CTC décerné à titre posthume à l'honorable Murray Sinclair.

Panel de discussion sur l'importance d'une économie des soins vigoureuse au Canada, animé par la présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, Mitzie Hunter.

QUOI :

Troisième journée de l'Assemblée générale du CTC

QUAND :

Le mercredi 13 mai 2026

OÙ :

Centre des congrès RBC (375, avenue York, Winnipeg, Manitoba)

*Les moments clés seront diffusés en direct ici : https://www.youtube.com/@canadianlabour/streams

Des détails supplémentaires sur la programmation sont disponibles ici : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Les médias sont priés d'adresser leurs demandes à : Relations avec les médias, CTC, [email protected]