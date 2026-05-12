/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Troisième jour de l'Assemblée générale du CTC : les travailleurs s'attaquent à la crise des soins et aux inégalités/ English
Nouvelles fournies parCongrès du travail du Canada (CTC)
12 mai, 2026, 19:00 ET
12 mai, 2026, 19:00 ET
WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Des membres de syndicats de partout au Canada se réuniront mercredi pour la troisième journée de l'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada, après deux journées productives de travaux. Avi Lewis, chef nouvellement élu du NPD fédéral, s'adressera aux membres délégués dans la matinée, suivi par des discours prononcés par Judy Darcy et la prof. Adelle Blackett.
Les discussions plénières de mercredi porteront sur le renforcement de l'économie canadienne des soins, grâce à de solides investissements dans les systèmes de soins du pays, et sur le moyen de rendre le monde du travail et nos collectivités plus équitables pour tout le monde en luttant contre l'injustice, la discrimination et les inégalités.
Voici d'autres faits saillants :
QUOI :
Troisième journée de l'Assemblée générale du CTC
QUAND :
Le mercredi 13 mai 2026
OÙ :
Centre des congrès RBC (375, avenue York, Winnipeg, Manitoba)
*Les moments clés seront diffusés en direct ici : https://www.youtube.com/@canadianlabour/streams
Des détails supplémentaires sur la programmation sont disponibles ici : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/
SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)
Les médias sont priés d'adresser leurs demandes à : Relations avec les médias, CTC, [email protected]
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