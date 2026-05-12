WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens travaillent plus fort que jamais, mais un trop grand nombre d'entre eux n'ont toujours pas les moyens d'acheter les produits essentiels. Le coût croissant de l'épicerie, du loyer, de l'essence et des médicaments sur ordonnance crée une pression énorme sur les travailleuses et travailleurs et leurs familles alors que les profits des entreprises continuent de grimper.

Aujourd'hui, les plus de 2 000 membres délégués à l'Assemblée générale du CTC ont déclaré « Assez, c'est assez » avec l'adoption d'un plan d'action ambitieux visant à élever le niveau de vie, à lutter contre la cupidité et les profits excessifs des entreprises et à restaurer la dignité et la sécurité économique des travailleuses et travailleurs.

La présidente du CTC Bea Bruske a été claire : les Canadiennes et les Canadiens sont non seulement confrontés à une crise de l'abordabilité, mais aussi à une crise de la dignité.

« Les travailleuses et travailleurs sont mis à rude épreuve, de tous les côtés, alors que les profits des entreprises montent en flèche, et nous en avons assez », déclare madame Bruske. « Le plan présenté aujourd'hui par les syndicats du Canada permettrait de réduire les coûts, d'augmenter le niveau de vie et de faire de la dignité et de la sécurité une réalité pour tous. »

Le plan d'action « Lutter pour la dignité » vise à revoir les priorités gouvernementales pour répondre aux besoins quotidiens en matière de logement des gens au lieu de ceux des entreprises à but lucratif et des propriétaires, pour des investissements dans des services publics de haute qualité et à faible coût, le renforcement du filet de sécurité social du Canada et une réglementation plus rigoureuse du comportement des entreprises.

« D'une politique fiscale équitable au contrôle des loyers, en passant par des lois interdisant la pratique des prix abusifs et l'utilisation d'algorithmes qui ciblent les gens à des fins discriminatoires, les syndicats du Canada sont prêts à lutter pour obtenir l'abordabilité au quotidien et l'imputabilité des entreprises et pour rétablir l'égalité économique des travailleuses et travailleurs partout dans le monde », ajoute madame Bruske.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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