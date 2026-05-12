WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Alors que l'incertitude économique, la guerre tarifaire de Trump et les pressions climatiques transforment la planète, plus de 2 000 membres délégués de tous les secteurs de l'économie du Canada ont adopté un plan d'action audacieux pour bâtir et transformer les fondements économiques du Canada s'articulant autour de bons emplois syndicaux, de la production intérieure et d'investissements d'intérêt national.

« Le Canada ne peut bâtir une économie résiliente en ayant recours à l'impartition des emplois, en faisant confiance à des chaînes d'approvisionnement fragiles ou en laissant les travailleuses et travailleurs pour compte », déclare Bea Bruske. « Ce plan vise à bâtir l'infrastructure, les industries et la main-d'œuvre qualifiée dont le Canada a besoin et à s'assurer que les travailleuses et travailleurs participent à la prospérité qu'elles créent. »

Le plan d'action accorde la priorité aux investissements d'intérêt national pour les infrastructures publiques, les transports, les systèmes énergétiques, la formation professionnelle, l'apprentissage et le développement de la main-d'œuvre pour assurer une main-d'œuvre qualifiée et prête à l'emploi pour l'avenir.

Il favorise également une approche axée sur les besoins des travailleuses et travailleurs dans l'élaboration d'une stratégie axée sur ceux-ci grâce à des investissements dans la production d'électricité propre, le transport en commun, l'électrification, l'adaptation aux changements climatiques et la décarbonation industrielle, tout en protégeant et en créant de bons emplois syndicaux.

Les syndicats du Canada continueront de réclamer des gouvernements qu'ils aient recours aux marchés publics, aux investissements stratégiques et aux politiques industrielles afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, de relever les normes du travail, d'élargir les possibilités pour les travailleurs marginalisés et de veiller à ce que les grands projets procurent des avantages durables à la collectivité.

Le plan préconise également de meilleures protections offertes par le régime d'assurance-emploi, un plus grand soutien à l'apprentissage et à la formation professionnelle et un programme commercial axé sur les travailleuses et travailleurs qui accorde la priorité à la capacité industrielle nationale, aux droits du travail et à la souveraineté économique.

« Ce plan concerne l'intérêt national », déclare madame Bruske. « Il s'agit de bâtir un Canada plus fort et plus résilient qui répond aux besoins des travailleuses et travailleurs et des collectivités. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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