Parcs Canada ainsi que les survivants du pensionnat d'Amos et le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni ont souligné aujourd'hui l'importance historique nationale du pensionnat d'Amos. Deux plaques ont été dévoilées lors d'une cérémonie à Saint-Marc-de-Figuery. L'annonce a été faite au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault.

Entre 1955 et 1973, des enfants anicinapek et atikamekw nehirowisiw ont été déracinés de leur famille et placés au pensionnat d'Amos. Le gouvernement du Canada a construit ce pensionnat à Saint-Marc-de-Figuery sur le territoire traditionnel de la Nation Anicinape. Les enfants y ont connu la maltraitance et ont été soumis à une discipline stricte et à des punitions sévères. Toutes les structures associées au pensionnat d'Amos ont été démolies. En 2013, les survivants et le conseil de la Première Nation Abitibiwinni ont installé sur le site de l'ancien pensionnat une stèle commémorative et des panneaux d'interprétation qui relatent l'histoire du pensionnat dans le but de faire de cet endroit un lieu de mémoire et de guérison.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été faites.

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'ensemble de la population canadienne prend le temps de réfléchir à cette histoire tragique, de reconnaître le passé, d'honorer les enfants disparus et de reconnaître la force et la résilience extraordinaires des survivants et de tous les Autochtones. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire entendre la voix des Peuples Autochtones pour que cette histoire ne soit jamais oubliée.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, nous rendons hommage aux survivants des pensionnats autochtones, à tous les enfants disparus et à leurs familles. Ces plaques commémorent l'histoire tragique qui s'est déroulée au pensionnat indien d'Amos et les séquelles laissées par les pensionnats. Ces douloureuses séquelles nous rappellent cependant à quel point il est important de marcher main dans la main sur le chemin commun de la réconciliation. J'invite les Canadiens et Canadiennes à s'informer sur l'impact des anciens pensionnats, alors que nous continuons à travailler avec les collectivités d'un bout à l'autre du pays. »

« Nous sommes toujours ici. »

Malik Kistabish,

Directeur, Centre de santé Pikogan

Le pensionnat indien d'Amos est commémoré à la demande des Aînés de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan qui ont été envoyés au pensionnat d'Amos, et avec l'appui de survivants des communautés anicinapek et atikamekw nehirowisiw.

Des survivants du pensionnat indien d'Amos et Parcs Canada ont collaboré au développement du texte de la plaque commémorative et à l'organisation de la cérémonie de dévoilement.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a reconnu l'importance historique nationale du système des pensionnats comme un événement tragique et déterminant de l'histoire du Canada. Les communautés qui aimeraient marquer l'événement historique national du système de pensionnat sur le site d'un ancien pensionnat à l'aide d'une plaque de bronze de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada sont priées de communiquer avec Parcs Canada à [email protected] .

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiennes et Canadiens.





Pensionnat d'Amos

