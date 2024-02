La Subaru WRX reçoit ce prix pour une neuvième année consécutive.

La Subaru Crosstrek reçoit le prix pour une huitième fois.

MISSISSAUGA, ON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est fière d'annoncer que la WRX et la Crosstrek ont chacune reçu le prix Meilleure valeur résiduelle 2024 de la part de J.D. Power Canada ALG dans leur segment respectif, à savoir Voitures sport et Utilitaires sous-compacts. Ces prix signifient que les WRX et Crosstrek conservent leur valeur mieux que tout autre modèle dans leur segment. Il s'agit de la neuvième année consécutive pour la WRX et de huit victoires au total pour la Crosstrek.

Les prix Meilleure valeur résiduelle décernés par J.D. Power Canada ALG représentent la norme de l'industrie de la location automobile en ce qui concerne la reconnaissance des véhicules qui devraient conserver le pourcentage le plus élevé du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) après quatre ans (marché de masse) et après trois ans (marché du luxe).

La Subaru WRX est équipée d'un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L développant 271 ch, d'une traction intégrale symétrique à prise constante et d'une suspension à grand débattement qui évoque le passé glorieux de la WRX en rallye. En nouveauté pour 2024, les versions à boîte manuelle reçoivent à présent la technologie d'aide au conducteur Subaru EyeSight et la version WRX RS est encore plus performante.

La Crosstrek, complètement redessinée pour 2024, accueille aussi la version Subaru Wilderness. L'allure, les technologies et le confort renouvelés, ainsi que le raffinement et l'ergonomie perfectionnés ont trouvé un écho auprès des Canadiens, alors que la Crosstrek continue d'être le modèle le plus vendu de Subaru Canada Inc.

« Offrir des produits durables à notre clientèle fait partie de notre planification stratégique », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « C'est encourageant de continuer à recevoir des prix liés à la valeur résiduelle, ce qui démontre notre réussite constante dans ce domaine. »

