MISSISSAUGA, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que les Subaru Crosstrek et Outback ont encore une fois été primées dans le cadre du programme des Prix AutoHEBDO 2024. La Subaru Crosstrek a été couronnée Meilleur VUS sous-compact et l'Outback a été nommée Meilleur VUS compact pour la deuxième année de suite.

Pour les Prix AutoHEBDO, un jury composé de plus de 20 journalistes automobiles experts a examiné tous les véhicules disponibles à l'achat au Canada et a voté pour les meilleurs d'entre eux dans 28 catégories.

« C'est impressionnant de voir les Subaru Crosstrek et Outback remporter des victoires à répétition », a déclaré Jodi Lai, rédactrice en chef d'AutoHEBDO. « Ces deux modèles continuent d'impressionner le jury d'AutoHEBDO grâce à leur caractère pratique et convivial, à leurs caractéristiques de sécurité de série et à la confiance qu'ils inspirent aux automobilistes canadiens en hiver. Félicitations à l'équipe de Subaru pour ce duo d'excellents multisegments. »

Entièrement nouvelle pour 2024, la Crosstrek continue de séduire les consommateurs grâce à son confort raffiné, son nouveau design audacieux et sa généreuse liste de caractéristiques de série. Récemment lancée, la Crosstrek Wilderness enrichit la gamme en tant que Crosstrek la plus robuste et la plus prête pour l'aventure jamais construite.

La Subaru Outback continue de séduire les Canadiens avec ses capacités exceptionnelles, sa polyvalence et sa configuration unique. Lauréate de la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS, la Subaru Outback séduit par son raffinement exceptionnel et ses capacités qui s'ajoutent à la sécurité de premier plan qu'elle procure.

« Nous sommes reconnaissants et fiers de recevoir ces prix pour les Crosstrek et Outback », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Ces prix témoignent de l'effort collectif et de la passion de tous les membres de notre équipe et confirment notre volonté d'atteindre l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. »

