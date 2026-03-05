BMO Marché+ offre aux investisseurs une répartition de base intentionnelle, équilibrant l'efficacité d'un investissement sur l'ensemble du marché avec un modèle systématique d'analyse fondamentale des actions

Les cinq stratégies BMO Marché+ incluent des expositions au Canada, aux États-Unis, à l'échelle mondiale, à faible volatilité, et aux marchés développés et émergents

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des stratégies FNB BMO Marché+, une nouvelle gamme de FNB conçue pour offrir une large exposition aux marchés boursiers tout en appliquant une analyse fondamentale rigoureuse et systématique.

Les nouveaux FNB comprennent le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays (Cboe Canada : ZMPW), le FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes (Cboe Canada : ZMPC), le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales (Cboe Canada : ZMPG), le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité (Cboe Canada : ZMLG) et le FNB BMO Marché+ d'actions américaines (Cboe Canada : ZMPU, ZMPU.F et ZMPU.U) (collectivement, les « FNB BMO Marché+ »).

« Nombre d'investisseurs apprécient l'efficacité des FNB d'actions, mais ils sont également plus conscients que jamais du risque de concentration et des déséquilibres au sein des indices de référence traditionnels, a indiqué Bipan Rai, premier directeur général, chef, Stratégies de FNB et de placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Les FNB BMO Marché+ offrent une large exposition aux marchés tout en donnant aux gestionnaires de portefeuille la souplesse nécessaire pour appliquer une analyse fondamentale des actions lors de la sélection des titres. Cette approche réfléchie est conçue pour soutenir l'amélioration financière à long terme des investisseurs. »

Pour de plus amples renseignements sur les stratégies BMO Marché+, veuillez consulter le site www.bmogam.com/ca-fr/produits/des-fonds-negocies-en-bourse/bmo-marche-plus/

Chacun des nouveaux FNB BMO Marché+ a clôturé son offre initiale de parts et est coté et négocié à la bourse Cboe Canada Inc.

Le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs provenant de marchés développés et émergents. Le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays offre des parts en dollars canadiens.

Le FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes offre des parts en dollars canadiens.

Le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs du monde entier. FNB BMO Marché+ d'actions mondiales offre des parts en dollars canadiens.

Le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs du monde entier, tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille. Le FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité offre des parts en dollars canadiens.

Le FNB BMO Marché+ d'actions américaines vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans des titres de participation d'entreprises américaines qui présentent des fondamentaux solides. Le FNB BMO Marché+ d'actions américaines offre des parts en dollars canadiens, des parts couvertes et des parts en dollars américains.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, consultez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996