MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de février 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles, ainsi qu'une distribution spéciale tel que décrit dans les tableaux ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 26 février 2026 recevront les distributions en espèces payables le 3 mars 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 26 février 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR

PART ($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,126 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,124 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,126 FINB BMO obligations totales ZAG 0,039 FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible) ZBAL.T 0,049 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,163 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,162 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,163 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,075 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,105 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,074 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,170 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,245 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,022 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,042 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,146 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,089 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,069 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,061 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 0,034 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,175 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,050 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,055 FINB BMO obligations du gouvernement ZGB 0,107 FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible) ZGRO.T 0,058 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,060 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,102 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,096 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,080 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,056 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,090 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,056 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,027 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,035 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,057 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,033 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,040 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,048 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,069 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,051 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,095 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,063 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,038 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,051 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,047 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,029 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,025 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,049 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,099 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,160 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,074 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,071 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,070 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,050 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,045 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,125 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,105 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,078 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,092 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,086 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,089 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,087



*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

Distribution spéciale

BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, a également annoncé une distribution spéciale réinvestie pour les porteurs de parts du FINB BMO communications mondiales (TSX : COMM) (le « FNB »).

La distribution réinvestie du FINB BMO communications mondiales représente généralement les gains en capital nets réalisés et le revenu net. La distribution réinvestie n'est pas payée en espèces mais est réinvestie en parts supplémentaires libellées en dollars canadiens du FINB BMO communications mondiales à un prix correspondant à la valeur liquidative par part du FNB.

Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution spéciale sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution spéciale. La distribution réinvestie augmentera le prix de base rajusté du porteur de parts pour le FINB BMO communications mondiales. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de parts supplémentaires réduit en raison de la retenue à la source. Les porteurs de parts du FNB BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 26 février 2026 recevront la distribution réinvestie. Le montant imposable réel de la distribution spéciale réinvestie, y compris sa caractéristique fiscale, sera communiqué aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) au début de 2027.

Le montant de la distribution spéciale réinvestie par part du FNB est le suivant :

Nom du fonds Symbole boursier Distribution spéciale réinvestie par part ($) FINB BMO communications mondiales COMM 2,505 $



1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB des fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les parts à flux de trésorerie cible sont exposées au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe pouvant comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital (« RDC »).

Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB des fonds d'investissement BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Financial Group

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996