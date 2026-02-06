Le FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés offre une exposition aux titres de participation d'émetteurs à grande, moyenne et petite capitalisation au Canada.

Le FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations offre une exposition aux titres de participation d'émetteurs à moyenne et petite capitalisation dans les pays développés autres que le Canada et les États-Unis.

Le FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées offre aux investisseurs une exposition équilibrée aux titres de participation d'émetteurs cotés aux États-Unis.

MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement du FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés (TSX : ZDIV), du FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations (TSX : ZESM) et du FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (TSX : ZEQL) (TSX : ZEQL.F) (TSX : ZEQL.U) (collectivement, les « FNB BMO »).

Chacun des nouveaux FNB BMO a clôturé son offre initiale de parts et est coté et négocié à la Bourse de Toronto.

Le FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et charges, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à grande, à moyenne et à petite capitalisation au Canada. Actuellement, l'indice sous-jacent est l'indice MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select. Le FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés offre des parts en dollars canadiens.

Le FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations reproduit, dans la mesure du possible avant déduction des frais et charges, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation d'émetteurs à moyenne et à petite capitalisation de pays développés autres que le Canada et les États-Unis. Actuellement, l'indice sous-jacent est l'indice MSCI EAFE SMID Cap. Le FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations offre des parts en dollars canadiens.

Le FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices des États-Unis. Actuellement, l'indice sous-jacent est l'indice MSCI USA Equal Weighted. Le FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées offre des parts en dollars canadiens, des parts couvertes et des parts en dollars américains.

Pour plus d'informations, consultez www.fnbbmo.com.

Les FNB mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel de tels FNB sont basés. Le prospectus simplifié des FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Relations avec les médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244