Conçues pour les investisseurs en quête d'un flux de trésorerie mensuel régulier

Versements mensuels calibrés en fonction d'un taux de distribution annualisé cible variant entre 6 % et 15 %, selon le FNB sous-jacent.

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des parts à flux de trésorerie cible (collectivement, les « parts à flux de trésorerie cible ») pour compléter sa gamme de stratégies d'options d'achat couvertes et le FNB BMO toutes actions (collectivement, les « FNB BMO »), qui figurent dans le tableau ci-dessous.

« Nos nouvelles parts à flux de trésorerie cible s'appuient sur la forte demande que nous continuons d'observer pour les solutions d'options d'achat couvertes et nos FNB de répartition d'actifs, a indiqué Sara Petrcich, chef, FNB et placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. En proposant une cible de distribution transparente et sélectionnable, compris entre 6 % et 15 %, nous offrons aux investisseurs la flexibilité d'adapter leurs flux de trésorerie tout en bénéficiant des caractéristiques défensives des stratégies d'options d'achat couvertes. Nous nous concentrons sur l'élargissement de notre gamme d'outils avec des solutions de FNB innovantes qui aident les investisseurs à planifier en toute confiance sur le marché actuel. »

Symbole

boursier Nom Séries de

parts Taux de

distribution

annualisé cible TSX : ZEQT.T FNB BMO toutes actions Parts à flux

de trésorerie

cible 6 % TSX : ZWC.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de sociétés canadiennes

à dividendes élevés Parts à flux

de trésorerie

cible 10 % TSX : ZWB.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de banques

canadiennes Parts à flux

de trésorerie

cible 13 % TSX : ZWA.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes Moyenne industrielle

Dow Jones couvert en dollars

canadiens Parts à flux

de trésorerie

cible 11 % TSX : ZWEN.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes du secteur énergie Parts à flux

de trésorerie

cible 13 % TSX : ZWHC.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de la santé Parts à flux

de trésorerie

cible 11 % TSX : ZWGD.T FNB BMO écart sur options d'achat

couvertes de lingots d'or Parts à flux

de trésorerie

cible 10 % TSX : ZWT.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de technologie Parts à flux

de trésorerie

cible 11 % TSX : ZWK.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de banques américaines Parts à flux

de trésorerie

cible 12 % TSX : ZWU.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de services aux collectivités Parts à flux

de trésorerie

cible 15 % TSX : ZWP.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de sociétés

européennes à dividendes élevés Parts à flux

de trésorerie

cible 10 % TSX : ZWE.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de dividendes élevés de

sociétés européennes couvert en

dollars canadiens Parts à flux

de trésorerie

cible 10 % TSX : ZWG.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de sociétés mondiales à

dividendes élevés Parts à flux

de trésorerie

cible 10 % TSX : ZWH.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de dividendes élevés de

sociétés américaines Parts à flux

de trésorerie

cible 11 % TSX : ZWS.T FNB BMO vente d'options d'achat

couvertes de dividendes élevés

de sociétés américaines couvert en

dollars canadiens Parts à flux

de trésorerie

cible 11 %

Chacun des FNB BMO énumérés ci-dessus a clôturé son offre initiale de parts à flux de trésorerie cible et est coté et négocié à la Bourse de Toronto.

Les parts à flux de trésorerie cible sont une série de parts de certains FNB BMO conçues pour offrir aux investisseurs une distribution mensuelle fondée sur un taux de distribution annuel cible qui est basé sur la valeur liquidative par part d'une série (« VLPP ») à la fin de l'année précédente, ou dans le cas d'une série nouvellement créée (telle que les séries énumérées dans le tableau ci-dessus), sur un taux de distribution annualisé cible qui est basé sur la VLPP initiale de départ.

Les parts à flux de trésorerie cible sont exposées au risque d'épuisement du capital.

Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe pouvant comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital (« RDC »). Un RDC réduit le montant de l'investissement initial et peut entraîner le remboursement aux investisseurs de la totalité du montant de l'investissement initial. Un RDC qui n'est pas réinvesti réduira la valeur liquidative du FNB BMO, ce qui pourrait réduire la capacité du FNB BMO à générer des revenus futurs. Les investisseurs ne devraient pas tirer de conclusions quant au rendement des placements du FNB BMO à partir du montant de cette distribution. Un RDC ne peut être effectué par une série d'un FNB BMO que dans la mesure où le compte de capital de la série concernée présente un solde positif. Dans la mesure où le solde du compte de capital devient, ou risque de devenir, nul, les distributions mensuelles peuvent être réduites ou suspendues sans préavis.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle que l'investisseur recevra est réinitialisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé pour les parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux indiqué dans le tableau ci-dessus et dans les profils individuels des FNB BMO du prospectus simplifié des FNB BMO), de la VLPP à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution.

Bien que cela ne soit pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle au cours de l'année si les conditions du marché des capitaux ont eu une incidence importante sur la capacité du FNB BMO à maintenir la distribution applicable. Si nous procédons à un tel ajustement de la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse pour communiquer le changement.

Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si l'investisseur choisit de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de son placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.

Les distributions provenant de parts à flux de trésorerie cible incluront un RDC. Un RDC ne reflète pas nécessairement le rendement des placements du FNB BMO et ne doit pas être confondu avec le « rendement » ou le « revenu ». Les investisseurs ne doivent pas tirer de conclusions quant au rendement des placements du FNB BMO à partir du montant de ces distributions. Un RDC ne crée pas d'obligation fiscale immédiate, mais il réduit le prix de base rajusté (PBR) des investisseurs au fil du temps, ce qui peut avoir une incidence sur les impôts lorsque le placement est vendu. Les investisseurs devraient consulter un conseiller fiscal.

Pour plus d'informations, visitez le site www.fnbbmo.com.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et sont utilisés sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, Select SectorMD, SPDRMD, US 500, The 500 sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du FNB BMO avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

