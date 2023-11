« Voyager, c'est bien plus qu'un simple déplacement, c'est une aventure qui élargit nos horizons, mentionne Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat. Avec notre nouvelle offre de produits terrestres au Maroc, nous ouvrons la voie à des souvenirs inoubliables et à des découvertes authentiques. Le Maroc n'a jamais été aussi accessible aux Canadiennes et Canadiens, et nous sommes ravis de les accompagner dans cette aventure. »

Plonger dans l'élégance marocaine : hôtels et riads à Agadir et Marrakech

Transat propose dès maintenant une gamme diversifiée d'options d'hébergement à Marrakech et Agadir, en option petit-déjeuner, demi-pension ou tout-inclus.

Celles et ceux à la recherche d'une ambiance balnéaire pourront se tourner vers ses hébergements à Agadir, où les plages dorées et la vue sur l'Atlantique sont au rendez-vous. Pour vivre une immersion totale dans le cœur vibrant du Maroc, ses hôtels au coeur de Marrakech offrent une élégance contemporaine, tandis que les adeptes de détente et de bien-être pourront se tourner vers ses établissements à la Palmeraie de Marrakech, pour une expérience sereine parmi ses jardins luxuriants. Finalement, pour le summum de l'authenticité, Transat propose une sélection de riads à Marrakech, avec ses patios intérieurs typiques, ses mosaïques colorées et son hospitalité sans égal.

Cinq circuits uniques pour répondre à toutes les envies

Le voyagiste est ravi de dévoiler sa nouvelle sélection de circuits au Maroc, offrant une opportunité exceptionnelle d'explorer ce pays fascinant en toute facilité. Que les adeptes de voyages souhaitent découvrir la culture riche de Marrakech, explorer les paysages diversifiés du pays, ou se plonger dans les villes impériales, ces circuits les emmèneront dans un voyage mémorable au cœur de ce joyau de l'Afrique du Nord.

Kasbah et Oasis en 4x4 (9 jours) : Ce circuit les transportera à travers les merveilles du Maroc, leur faisant vivre une immersion culturelle inoubliable. Elles et ils visiteront Marrakech, une ville chargée d'histoire, de culture et de beauté, ainsi que d'autres lieux emblématiques tels que Ouarzazate , les gorges du Todra, et les célèbres dunes de Merzouga, où elles et ils pourront vivre l'expérience d'une nuit en bivouac.





(9 jours) : Ce circuit les transportera à travers les merveilles du Maroc, leur faisant vivre une immersion culturelle inoubliable. Elles et ils visiteront Marrakech, une ville chargée d'histoire, de culture et de beauté, ainsi que d'autres lieux emblématiques tels que , les gorges du Todra, et les célèbres dunes de Merzouga, où elles et ils pourront vivre l'expérience d'une nuit en bivouac. Marrakech, Fès et Désert (9 jours) : Ce circuit les emmènera à travers une expérience diversifiée, mêlant paysages à couper le souffle et découvertes culturelles fascinantes. De Casablanca à Marrakech, en passant par Fès et les gorges du Todra, chaque étape réserve des moments inoubliables et une immersion totale dans la culture marocaine.





Villes impériales (9 jours) : Le circuit propose une découverte des quatre villes impériales du Maroc. Chaque jour dévoile de nouveaux trésors à explorer, des ruelles animées de Marrakech à la plus ancienne cité impériale, Fès, en passant par les jardins de Rabat et Meknès, véritable musée à ciel ouvert. Une expérience inoubliable au cœur du pays les attend.





Villes impériales et Nord (9 jours) : Cette aventure les emmène à travers les villes de Casablanca , Asilah, Tanger, Chefchaouen, Meknès, Volubilis, et Fès. Elles et ils découvriront des joyaux architecturaux, des médinas pittoresques et l'héritage culturel riche du Maroc. Ce circuit offre une expérience unique en mettant en lumière les charmes du nord du pays.





(9 jours) : Cette aventure les emmène à travers les villes de , Asilah, Tanger, Chefchaouen, Meknès, Volubilis, et Fès. Elles et ils découvriront des joyaux architecturaux, des médinas pittoresques et l'héritage culturel riche du Maroc. Ce circuit offre une expérience unique en mettant en lumière les charmes du nord du pays. Grand tour du Maroc (16 jours) : Ce circuit débute dans l'effervescente Marrakech, puis se poursuit vers Essaouira, Oualidia et El Jadida, Casablanca et Rabat . Le périple se poursuit à travers le désert d'Erfoud et les dunes de Merzouga, offrant une nuit unique sous les étoiles. Il se conclut par les gorges du Todra, la vallée du Dades, la casbah d'Aït-Ben-Haddou et les merveilles architecturales de Marrakech.

Avec ces circuits au Maroc, les voyageuses et voyageurs profitent non seulement d'une exploration approfondie de ce pays, mais également d'un confort et d'une tranquillité d'esprit grâce à l'hébergement en occupation double et d'une variété de repas et de visites inclus. De plus, en réservant 60 jours avant le départ, il est possible d'économiser jusqu'à 500 $ par couple.

Un bain de culture et d'aventure grâce à un éventail d'excursions uniques

Transat propose également à sa clientèle une variété d'excursions captivantes pour compléter leur séjour, qu'il sera possible de réserver sur place. Certaines des meilleures activités incluent la charmante ville côtière d'Essaouira, la vallée de l'Ourika avec ses paysages exotiques et contrastés, ou encore les majestueuses cascades d'Ouzoud. Quelles que soient leurs préférences, les adeptes de culture et d'aventures trouveront leur bonheur parmi ces excursions proposées par Transat.

Le Maroc aisément accessible à longueur d'année

Rappelons qu'Air Transat est la seule compagnie aérienne en Amérique du Nord à offrir des vols sans escale vers Marrakech, qu'elle proposera à raison de deux fois par semaine à l'été (de juin à octobre) et une fois par semaine à l'hiver (de novembre à avril). Du 12 juin au 24 octobre 2024, les vols reliant Montréal à Marrakech seront offerts les mercredis et samedis. La liaison sera ensuite maintenue une fois par semaine, les samedis, jusqu'au 20 avril 2025.

Ces vols seront opérés avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie. De plus, sa Classe Club propose une expérience VIP à bord, à prix accessible : une cabine exclusive avec des sièges plus larges offrant un espace généreux pour les jambes, des repas gourmets, des écrans tactiles individuels élargis pour le divertissement, et un service personnalisé inégalé avec un agent de bord dédié aux 12 passagères et passagers de la Classe Club, sans compter les services prioritaires à l'aéroport.

