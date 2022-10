MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Pour accélérer et simplifier l'électrification des véhicules commerciaux légers, mi-lourds et lourds, Hydro-Québec annonçait, en février dernier, le lancement de solutions de recharge pour les parcs de véhicules électriques. Ces solutions ayant connu beaucoup de succès, une marque devenait nécessaire pour porter plus efficacement cette mission. Ainsi, l'offre de recharge pour les parcs de véhicules sera désormais proposée par une filiale dotée de sa propre identité : Cléo. C'est dorénavant Cléo qui accompagnera les opérateurs pour assurer la réussite de leur transition énergétique.

Des autobus de chez Autobus Groupe Séguin avec l’infrastructure de recharge de Cléo. (Groupe CNW/Cléo)

« Hydro-Québec assume pleinement sa responsabilité et son rôle déterminant dans la transition vers une économie plus sobre en carbone et souhaite être un catalyseur dans l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière d'électrification des transports. Avec la réponse positive que nous avons reçue du marché depuis le lancement de nos solutions de recharge, il allait de soi de créer une marque afin de refléter la place de plus en plus grande qu'occupent nos activités dans l'écosystème », explique Jeff Desruisseaux, PDG de Cléo.

De l'approche clés en main à la gestion intelligente de la recharge, Cléo met à la disposition des opérateurs de parc de véhicules la solution qui répondra le mieux à leurs besoins actuels et futurs :

Le service de recharge clés en main inclut l'implantation d'une infrastructure de recharge sur mesure, la prise en charge complète de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure ainsi qu'une plateforme intelligente de gestion dynamique de la recharge.

La plateforme intelligente gère automatiquement la recharge des véhicules selon la prévision de leurs besoins en énergie. Compatible avec la plupart des véhicules et des bornes de recharge, elle aide à mieux exploiter un parc de véhicules électriques.

L'équipe de Cléo fournit une expertise impartiale et propose un accompagnement personnalisé afin d'assurer la fiabilité des opérations de recharge. Elle soutient les opérateurs face aux défis qui surviennent avant, pendant et après le déploiement de l'infrastructure de recharge.

Le plus grand transporteur scolaire d'Amérique du Nord, First Student, a choisi de déployer la plateforme intelligente de Cléo pour automatiser la recharge des véhicules électriques qui sont gérés par sa filiale Transco au Québec. D'ici la fin de l'année, ce seront près de 200 autobus électriques qui bénéficieront des plans de recharge optimisés par la plateforme de Cléo.

« First Student et Autobus Transco sont fières de s'associer à Cléo pour la mise en place de sa plateforme d'automatisation et d'optimisation de la recharge. Grâce à ce déploiement, nous comptons réduire la puissance demandée sur le réseau électrique et devenir plus efficaces dans la gestion de la recharge de nos véhicules scolaires électriques. Nous avons choisi Cléo pour son expertise ainsi que son approche agnostique, qui nous permettent de soutenir une variété de bornes de recharge et de véhicules au sein de la même plateforme. Nous souhaitons ouvrir la voie à cette nouvelle solution de recharge pour les parcs de véhicules électriques ! », déclare Laurie Henner, directrice générale de secteur, First Student.

Cléo compte aussi parmi ses clients des pionniers de l'électrification dans le secteur du transport scolaire, comme les Autobus Groupe Séguin, de Laval, et le Groupe Autocar Jeannois, d'Alma. La recharge de leurs autobus électriques s'effectue via les services de Cléo depuis les rentrées scolaires de 2021 et 2022 respectivement.

D'autres annonces sont prévues dans les semaines à venir.

Pour en savoir plus : www.cleo.eco

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelable, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie. Pour en savoir plus : hydroquebec.com.

À propos de Cléo Innovations

Cléo est une filiale d'Hydro-Québec dont les activités étaient conduites jusqu'à maintenant sous le nom d'InnovHQ. Sa mission est d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux en accompagnant les opérateurs pour assurer le succès de leur transition. De la conception de l'infrastructure à la gestion dynamique de la recharge au quotidien, Cléo propose des solutions sur mesure, une expertise impartiale et un accompagnement personnalisé pour assurer la fiabilité des opérations de recharge et une transition énergétique réussie et durable.

