MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le président-directeur général d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a informé la présidente du Conseil d'administration, Manon Brouillette, qu'il terminera son mandat le 4 juillet prochain suite à sa nomination à titre de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet du gouvernement du Canada.

« Hydro-Québec est au cœur d'une transition énergétique et économique de la plus haute importance pour le Québec. Au cours des deux dernières années, Michael et son équipe ont doté notre société d'État d'un plan ambitieux et concret pour relever les défis de cette transition en misant sur l'expertise et le professionnalisme de l'ensemble des Hydro-Québécoises et québécois, souligne Manon Brouillette.

En plus d'avoir diversifié nos sources d'énergies renouvelables, il a créé de véritables partenariats avec les communautés autochtones ainsi qu'avec nos voisins de Terre-Neuve-et-Labrador.

Au nom des administrateurs d'Hydro-Québec, je remercie Michael pour son travail et son leadership exceptionnels. J'ai confiance qu'il saura mettre sa grande expérience au service de notre pays et qu'il sera à la hauteur des défis qui l'attendent. »

« Le premier ministre Carney m'a demandé de prendre ce rôle à un moment où le pays fait face à des enjeux sans précédents. Dans ce contexte, je me joins au gouvernement fédéral pour relever ces défis de front, mentionne Michael Sabia.

Lorsque je suis arrivé à Hydro-Québec, j'étais convaincu de l'importance de la vision du premier ministre Legault sur l'avenir énergétique et économique du Québec et du rôle essentiel qu'Hydro-Québec devait jouer pour y contribuer.

Aujourd'hui, j'ai la pleine confiance qu'Hydro-Québec est sur la bonne voie. Il y a dix-huit mois, nous avons publié un plan ambitieux. Grâce à des gens talentueux et des leaders dévoués, l'organisation est en train de bien exécuter ce plan, qui comprend la nouvelle entente entre Hydro-Québec et Newfoundland and Labrador Hydro, ainsi que les nouvelles fondations que nous bâtissons dans nos relations avec les Premières Nations et les Inuit.

J'aimerais remercier la présidente du conseil d'administration, Manon Brouillette, ainsi que tous les administrateurs pour leur soutien dans les initiatives que nous avons mis en place.

Mais surtout, j'aimerais remercier les 23 000 personnes à Hydro-Québec qui sont quotidiennement au service des Québécoises et des Québécois. C'est à vous toutes et tous que revient ma grande reconnaissance pour votre engagement à bâtir cette grande institution du Québec. »

Nomination du prochain ou de la prochaine PDG

Au cours des prochaines semaines, le conseil d'administration procédera à l'identification d'un(e) successeur(e) potentiel(le) et fera une recommandation au Conseil des ministres afin de nommer un(e) leader pour poursuivre sa mission ambitieuse.

Hydro-Québec compte sur une équipe de direction chevronnée sur laquelle l'ensemble des parties prenantes peuvent compter et qui continuera d'assurer la livraison du plan d'action.

