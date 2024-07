MONTRÉAL, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Cléo, spécialisée dans les solutions de recharge des parcs de véhicules électriques commerciaux, est fière d'accompagner IKEA Canada dans ses efforts de décarbonation de ses activités et d'expansion de son réseau de bornes de recharge.

Cléo s'est vu confier un contrat clés en main pour la sélection, l'installation et le déploiement des infrastructures de recharge des installations de distribution d'IKEA à Beauharnois, lesquelles comprennent 15 bornes de recharge rapide et un bloc d'alimentation disposant de son propre branchement au réseau. Cléo a aussi procédé à la mise en service de quatre bornes de recharge au magasin IKEA de Québec. Le détaillant de renom spécialisé dans l'ameublement pour la maison a également opté pour le déploiement de la plateforme intelligente de gestion de la recharge de Cléo pour six autres de ses installations canadiennes.

Une première au Canada

La première percée hors Québec de Cléo se fera grâce au déploiement de sa plateforme intelligente dans des installations d'IKEA en Ontario, à Burlington, Mississauga, North York et Vaughan, ainsi qu'en Colombie-Britannique, à Richmond. Cette solution innovante proposée par Cléo permet de piloter l'ensemble des opérations de recharge des véhicules commerciaux en assurant automatiquement la fiabilité et la résilience des activités tout en minimisant les coûts énergétiques.

Un engagement majeur pour 2025

IKEA s'est engagée à réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que ceux de ses partenaires d'ici 2025. En installant dans ses centres de distribution et magasins des bornes de recharge pour ses transporteurs, IKEA encourage l'utilisation de véhicules de livraison zéro émission. Afin d'atteindre son objectif d'empreinte climatique positive, IKEA souhaitait travailler avec un collaborateur de confiance possédant une solide expertise dans le déploiement d'infrastructures et offrant des solutions intelligentes permettant d'orchestrer la recharge des véhicules électriques dans toutes ses installations canadiennes.

Citations

« Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner un acteur d'envergure internationale comme IKEA dans ses efforts pour réduire son empreinte environnementale au Canada. IKEA soutient ainsi ses partenaires dans leurs démarches d'électrification de leurs parcs de véhicules, facilitant par le fait même la décarbonation du transport de ses marchandises. Outre le partage de nos valeurs et du même engagement pour une transition énergétique durable, cette collaboration est symbolique puisqu'elle permet à Cléo d'effectuer une première percée hors Québec pour notre plateforme intelligente, alors que l'expertise et le talent de l'équipe de Cléo seront mis à profit en Ontario et en Colombie-Britannique. »

- Jeff Desruisseaux, pdg de Cléo

« En collaborant avec Cléo, nous franchissons une étape importante vers l'atteinte de nos objectifs d'empreinte climatique positive. L'expertise de Cléo nous permet de déployer des solutions de recharge novatrices, d'en accélérer l'accès à nos partenaires dans plusieurs emplacements à la grandeur du Canada et de réduire les risques liés à ces importants projets d'infrastructures. »

- Crystal Rasa, responsable, Approvisionnement de la distribution, IKEA Canada

À propos de Cléo Innovations

Cléo est une filiale d'Hydro-Québec et sa mission est d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux en accompagnant les opérateurs pour assurer le succès de leur transition. De la conception de l'infrastructure à la gestion dynamique de la recharge au quotidien, Cléo propose des solutions sur mesure, une expertise impartiale et un accompagnement personnalisé pour assurer la fiabilité des opérations de recharge et une transition énergétique réussie et durable.

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix qu'ils sont à la portée de la bourse du plus grand nombre. IKEA Canada fait partie du groupe Ingka, qui gère 483 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. En 2023, IKEA Canada a accueilli 28 millions de personnes dans ses magasins, et 166 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision d'IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable.

