Les 496 lauréates de cette année combinent une acuité stratégique, un leadership audacieux et une adaptabilité continue

TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Deloitte Canada est fier d'annoncer les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2024, mettant en lumière pour la 31e année les meilleures sociétés privées canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 50 millions de dollars. Les sociétés lauréates de cette année, y compris les 27 nouvelles lauréates du programme, démontrent un rendement de premier plan dans leur secteur, des pratiques d'affaires de classe mondiale et une croissance interne soutenue, qui sont des facteurs clés contribuant à leur réussite à l'échelle mondiale.

« Année après année, je suis vraiment reconnaissante d'avoir la possibilité de constater et de contribuer à mettre en lumière les réalisations remarquables des sociétés les mieux gérées, qui incarnent les normes d'affaires les plus élevées en matière d'innovation, d'adaptabilité et de leadership audacieux, déclare Lorrie King, coleader nationale du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associée de Deloitte Sociétés privées. Leur ambition implacable, leur détermination et leur agilité stratégique leur ont permis de demeurer concurrentielles sur la scène mondiale, créant ainsi une croissance économique durable dans un marché mondial en évolution. Elles devraient être extrêmement fières de ce titre et en faire un catalyseur pour poursuivre le travail exceptionnel qu'elles accomplissent chaque jour. »

Pour obtenir le titre de Mieux gérées, les sociétés doivent soumettre leurs candidatures chaque année et subir une évaluation rigoureuse de la part d'un jury multidisciplinaire. Elles sont évaluées en fonction de leur leadership dans les domaines de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement, ainsi que de la gouvernance et du rendement financier.

« L'adaptabilité continue des lauréates des Mieux gérées en cette période d'incertitude établit la norme pour surmonter les nouveaux obstacles et faire preuve de résilience aux plus hauts niveaux, affirme Derrick Dempster, coleader national du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associé de Deloitte Sociétés privées. En tirant parti de compétences de pointe dans leur secteur pour maximiser leurs investissements et favoriser une croissance durable, ces entreprises ont une réelle incidence sur la façon dont le Canada est perçu sur la scène mondiale sur le plan de la réussite des entreprises privées. »

Avec la cohorte de 27 nouvelles lauréates de cette année, le programme comprend maintenant 496 sociétés, dont 90 sociétés dans la catégorie Or (qui ont maintenu le titre de Mieux gérée de 4 à 6 années d'affilée) et 317 sociétés dans le Club Platine (qui ont maintenu le titre de Mieux gérée pendant au moins 7 années d'affilée). Ce réseau croissant d'entreprises emploie près de 550 000 personnes dans l'ensemble du Canada. La majorité des 496 sociétés reconnues cette année sont établies en Ontario (196) et au Québec (104), puis en Alberta (69), en Colombie-Britannique (42), au Manitoba (26) et en Nouvelle-Écosse (24), les autres étant situées en Saskatchewan (15), au Nouveau-Brunswick (13) et à Terre-Neuve-et-Labrador (7).

« Les lauréates de cette année démontrent un engagement exceptionnel à stimuler la croissance dans le contexte concurrentiel et dynamique actuel des affaires, indique Blair Cowan, vice-président à la direction et chef de Groupe Entreprises CIBC. La Banque CIBC est fière de commanditer un programme qui représente le meilleur des entreprises canadiennes, puisque ces sociétés privées continuent d'être le moteur de notre croissance économique en créant des emplois grâce à un solide leadership et à l'innovation. »

Créé au Canada, le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe du Cabinet qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Le programme s'est développé au-delà des frontières du Canada depuis ses débuts et compte aujourd'hui plus de 1 300 sociétés les mieux gérées dans plus de 40 pays participants.

Nouvelles sociétés les mieux gérées en 2024 :

A&H Steel Ltd. Acadia Group of Companies Amico Affiliates Amir Quality Meats Inc. Avantis Coopérative Bockstael Construction Earth Rated Emballage CARTIER Franklin Empire GCT Global Container Terminals Green Diamond Equipment Groupe Mundial Groupe Pro-Fab inc. Homes by AVI Group of Companies Integricon Italian Centre Shop Joseph Haulage Canada Corp. MAD Elevator Inc. Oaken Equipment O'Dell HVAC Group Omega Tool Corp. Patrick Morin Inc. Prestilux Scotlynn SideFX The Humberview Group The Minto Group

La liste complète des lauréates des Mieux gérées au Canada et celles des catégories Or et Club Platine de 2024 sont accessibles ici.

