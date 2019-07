Les Six Nations de la rivière Grand bénéficieront d'un nouveau système de gestion des déchets

PREMIÈRE NATION DES SIX NATIONS DE LA RIVIÈRE GRAND, TRAITÉS DU SUD DE L'ONTARIO 1764-1862, ON, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à travailler en partenariat avec les Autochtones pour mettre sur pied des systèmes durables de gestion des déchets. Les investissements réalisés dans la gestion des déchets solides contribuent à protéger les sources d'eau potable, à éviter la contamination des terres et à réduire les risques pour la santé et la sécurité des humains.

Le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan a annoncé aujourd'hui la fermeture d'un site d'enfouissement de la communauté et la construction d'une station de transfert dans la Première Nation des Six Nations de la rivière Grand.

La nouvelle station de transfert servira à la collecte des déchets résidentiels non dangereux et des matières recyclables. Grâce à celle-ci, la communauté bénéficiera d'un système de gestion des déchets solides qui aura des répercussions environnementales positives. Le site d'enfouissement actuel sera fermé lorsque la nouvelle station pourra être utilisée.

Le gouvernement du Canada investit 8,3 millions de dollars dans ce projet. Les travaux de construction sont en cours et devraient être terminés d'ici l'automne 2019.



Citations

« Pour veiller au développement de communautés saines, il est essentiel de pouvoir compter sur un système de gestion des déchets solides qui contribue également à la protection de l'environnement. La nouvelle station de transfert améliorera la gestion des déchets solides dans la Première Nation des Six Nations de la rivière Grand. Je félicite la chef Hill qui fait toujours preuve d'innovation et de leadership. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« La fermeture de notre site d'enfouissement permettra de préserver notre assise territoriale limitée pour un usage agricole, résidentiel, commercial et communautaire. La nouvelle station de transfert nous permettra de répondre à nos besoins immédiats et futurs en matière de gestion des déchets, ce qui est essentiel pour soutenir notre communauté croissante et progressiste. Au cours des six dernières années, nous avons recyclé plus de quatre millions de livres de matières et nos taux de détournement de rebuts augmentent d'année en année. Nous nous engageons à détourner autant de rebuts que possible afin de réduire la portée globale de nos déchets qui ont des répercussions négatives sur notre écosystème, nos terres, nos eaux et qui contribuent au changement climatique ».

Chef Ava Hill

Première Nation des Six Nations de la rivière Grand

Faits en bref

La Première Nation des Six Nations de la rivière Grand est située à 20 kilomètres au sud-est de Brantford , en Ontario , le long de la rivière Grand.

, en , le long de la rivière Grand. Actuellement, la communauté gère ses propres déchets solides municipaux à son site d'enfouissement, qui comprend une ancienne cellule d'enfouissement, une nouvelle cellule d'enfouissement et une zone pour le recyclage. La nouvelle station de transfert sera construite au site d'enfouissement existant.

Les 8,3 millions de dollars affectés à ce projet proviennent de l'Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations présentée dans le budget de 2016. Services autochtones Canada a auparavant versé 378 188 $ supplémentaires pour les phases de faisabilité et de conception.

