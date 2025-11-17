WATERLOO, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Les parcs et les espaces verts sont des éléments importants d'un environnement urbain sain. Le gouvernement fédéral et le Conseil scolaire du district de la région de Waterloo (CSDRW) investissent conjointement 220 000 $ dans un projet consistant à planter des arbres, à améliorer la qualité des parcs et à restaurer des espaces verts.

À compter de 2026, le CSDRW commencera à planter environ 680 arbres indigènes à 12 écoles de la région de Waterloo. Le projet consiste essentiellement à augmenter la couverture forestière dans les communautés où il y a moins d'espaces verts naturels. Les élèves participeront à la plantation de certains arbres, ce qui leur permettra d'acquérir des connaissances et une expérience précieuses.

La plantation d'au moins 40 arbres à chacune des écoles sélectionnées de la région de Waterloo permettra d'accroître la biodiversité tout en assurant un accès équitable à la nature. En investissant dans les infrastructures naturelles, le gouvernement fédéral et le CSDRW renforcent le lien qu'entretiennent les familles, les élèves, les enseignants et les résidents avec les parcs et les espaces verts locaux.

Citations

« Les espaces extérieurs riches en éléments de la nature enrichissent le jeu, l'apprentissage et l'exploration. En investissant dans ce projet de plantation d'arbres pour la région de Waterloo, le gouvernement fédéral favorise le développement de collectivités fortes où les familles peuvent s'établir et les jeunes s'épanouir. J'espère que ces nouveaux arbres seront une source d'inspiration, d'ombre et de réconfort pour les générations à venir. »

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce projet de plantation d'arbres constitue une étape importante qui nous permet de renforcer notre lien avec la nature et d'améliorer des espaces verts dans toute la région de Waterloo. En faisant participer les élèves au processus, nous encourageons la gestion responsable de l'environnement et créons des avantages durables pour nos communautés. Je suis ravi de voir que cette collaboration entre le gouvernement fédéral et le CSDRW permet de soutenir à la fois l'éducation et la durabilité. »

Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga

« Nous sommes honorés de recevoir une subvention du Fonds pour les infrastructures naturelles du gouvernement du Canada pour soutenir cette importante initiative. Ce financement procurera des avantages durables aux élèves et aux communautés scolaires du CSDRW, en permettant de créer plus d'ombre, d'assainir l'air et de créer des occasions de se rapprocher de la nature. Nous sommes impatients de voir comment ces arbres embelliront les terrains de nos écoles et enrichiront les expériences d'apprentissage des élèves du CSDRW dans les années à venir. »

Scott Miller, directeur de l'enseignement, Conseil scolaire du district de la région de Waterloo

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 176 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution du Conseil scolaire du district de la région de Waterloo s'élève à 44 000 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources, Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Estefanía Brandenstein, Agente des communications, Conseil scolaire du district de la région de Waterloo, [email protected]