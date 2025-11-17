MIDHURST, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Offrir des solutions de transport en commun efficaces aux Canadiens qui vivent dans des régions rurales et éloignées améliore la productivité et contribue à renforcer leurs collectivités. Dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), le gouvernement du Canada aide les collectivités dans l'ensemble du pays à répondre à leurs besoins particuliers en matière de transport en commun. Le gouvernement fédéral et le comté de Simcoe investissent ensemble plus de 4,8 millions de dollars dans l'amélioration du transport en commun.

Le comté de Simcoe utilisera ce financement pour acheter quatre nouveaux autobus et des lampadaires solaires avec les infrastructures nécessaires pour améliorer et étendre son service de transport en commun LINX. Le réseau de transport en commun LINX offre des services de transport en commun locaux et régionaux dans l'ensemble du comté. Cet investissement modernisera l'expérience des usagers, améliorera la sécurité et permettra à un plus grand nombre de personnes d'utiliser le transport en commun local de manière confortable et abordable.

Citations

« Les collectivités rurales et éloignées sont confrontées à des défis uniques en matière de transport en commun. C'est pourquoi je suis fier que le gouvernement fédéral soit en mesure d'offrir un soutien flexible au transport en commun développé localement. L'investissement annoncé aujourd'hui montre que notre partenariat avec le comté de Simcoe est fructueux et qu'il permet d'offrir des services de transport en commun qui font une différence et qui contribuent à bâtir un Canada fort, dans les collectivités de l'ensemble du pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le maintien et l'expansion du transport en commun afin de permettre à plus de résidents d'accéder aux services, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et d'éducation dans l'ensemble de notre région, constituent une grande priorité de notre conseil municipal. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir investi dans le projet de transport en commun LINX et de continuer à soutenir notre vision qui consiste à offrir à nos résidents un moyen de transport accessible, pratique et fiable. »

Basil Clarke, préfet du comté de Simcoe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 896 444 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), et le comté de Simcoe y contribue à hauteur de 1 986 665 $.

Le FSTCMR soutient un éventail de modèles de transport en commun, notamment le transport en commun à itinéraire fixe, le transport en commun à itinéraire variable, le transport en commun à la demande, les navettes communautaires et la mobilité-service. En plus de soutenir le matériel roulant, le FSTCMR a financé des infrastructures fixes qui améliorent l'accès au transport en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

