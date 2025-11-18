MISSISSAUGA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Région de Peel fait progresser les infrastructures durables et la résilience climatique grâce à un investissement d'un million de dollars du gouvernement du Canada.

Ce projet permettra de rénover le stationnement situé au 7120, rue Hurontario, l'un des bureaux administratifs de la Région de Peel. Ces rénovations amélioreront la résilience climatique et la performance environnementale du site en y intégrant des éléments innovants d'infrastructures vertes, notamment des tranchées d'arbres pour les eaux pluviales, des jardins et des rigoles de biorétention, ainsi que des plantations d'arbres améliorées. Ces éléments contribueront à atténuer plusieurs risques liés au changement climatique, tels que la chaleur extrême, la sécheresse et les fortes précipitations.

Dans le cadre d'un projet plus vaste visant à refaire la surface vieillissante du stationnement, la rénovation permettra d'ajouter environ 2 000 à 2 600 mètres carrés de nouvelles infrastructures vertes et comprendra la plantation de 75 nouveaux arbres.

Une fois achevé, le projet servira de modèle pour l'intégration d'infrastructures naturelles dans les espaces urbains existants. Il démontrera comment une conception durable peut améliorer le bien-être de la communauté tout en soutenant les objectifs plus larges du Canada en matière d'adaptation au changement climatique.

La Région de Peel travaille avec les résidents et ses partenaires pour créer une collectivité saine, sûre et connectée, « Community for Life », pour environ 1,6 million de personnes et plus de 200 000 entreprises à Brampton, Mississauga et Caledon. Les services de Peel touchent la vie quotidienne des résidents.

Citations

« Investir dans des infrastructures naturelles, c'est investir dans la résilience et le bien-être de nos collectivités. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à la Région de Peel pour construire des infrastructures durables et adaptées au climat, qui protègent l'environnement, atténuent les effets des changements climatiques et améliorent la qualité de vie des résidents. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce projet est un exemple éloquent de la façon dont les infrastructures naturelles peuvent renforcer la résilience climatique tout en améliorant la vie quotidienne des résidents. Je suis fier de soutenir la Région de Peel alors que nous travaillons ensemble pour un avenir plus vert et plus sain. »

Iqwinder Gaheer, député de Mississauga--Malton

« Peel remercie le gouvernement du Canada de son soutien. Cette initiative illustre comment la collaboration entre les administrations fédérale et municipale peut apporter plus de nature dans nos espaces urbains. »

Nando Iannicca, président régional, bureau du président régional, Région de Peel

« En coordonnant cette modernisation avec la remise en état planifiée de notre stationnement, nous maximisons la valeur de chaque dollar investi, réduisons l'effet d'îlot de chaleur, améliorons la gestion des eaux pluviales et favorisons un environnement plus accueillant. Notre partenariat avec le Bureau de la gestion du changement climatique et de l'énergie fait en sorte que la conception est non seulement résiliente, mais aussi durable, ce qui garantit des avantages à long terme pour notre personnel, nos visiteurs et la collectivité dans son ensemble. »

Jayne Holmes, directrice principale, gestion de l'actif et des biens immobiliers, Région de Peel

« La Région de Peel est fière de montrer l'exemple et de transformer notre propriété située au 7120, rue Hurontario en une vitrine de la résilience climatique et de l'innovation. En testant l'utilisation de tranchées pour arbres et en élargissant le couvert végétal urbain, Peel ne se contente pas de répondre à l'urgence climatique; nous faisons un pas concret vers notre vision d'une collectivité pour la vie, résiliente et à faible émission de carbone. »

Christine Tu, directrice, bureau de la gestion de l'énergie et du changement climatique, Région de Peel

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

