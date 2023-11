À compter de demain, les consommateurs de plus de 30 pays dans le monde pourront faire un pas dans l'univers de McDonald's x Crocs

TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Au cas où vous l'auriez manqué : les amateurs de McDonald's et de Crocs parlent depuis un moment d'une nouvelle collaboration qui pourra rehausser n'importe quel look. Nous pouvons maintenant confirmer que cette rumeur était fondée : McDonald's et Crocs lancent leur toute première collaboration, inspirée des inconditionnels de Crocs StarsMC et de McDo. Il s'agit d'une collection complète de chaussures, chaussettes et breloques JibbitzTM qui sera lancée le 14 novembre, dans plus de 30 pays dans le monde.

McDonald’s x Crocs s’unissent pour une collaboration emblématique, offerte dès le 14 novembre (Groupe CNW/McDonald's Canada)

De sabots classiques à la sauce McDonald's à une collection rétro inspirée des personnages emblématiques de McDonald's (Grimace, Zoiseau et Pique-Burger) et offerte en série limitée, ces nouvelles chaussures sont conçues pour permettre aux consommateurs d'exprimer fièrement chaque jour leur amour de ces marques. La collaboration sera lancée le 14 novembre à midi, HE, sur Crocs.ca, dans les boutiques Crocs et chez certains partenaires grossistes, jusqu'à épuisement des stocks. Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @McDoCanada et @Crocs afin de savoir à quel moment les Crocs seront en vente.

La collection complète McDonald's x Crocs comprend une gamme de chaussures avec breloques JibbitzTM, offertes entre 85 $ et 90 $ la paire, plus taxes, et des chaussettes à 25 $ la paire, plus taxes.

Sandale confortable Grimace x Crocs : Inspirées de l'ami violet bien-aimé de tous, ces sandales doublées de fausse fourrure vous donneront l'impression de passer une journée dans les chaussures de Grimace. La sandale confortable Grimace arbore son expression adorable sur les lanières, est accompagnée de son dessert préféré (un lait frappé en breloque Jibbitz TM ), et peut se porter avec une chaussette assortie.

Inspirées de l'ami violet bien-aimé de tous, ces sandales doublées de fausse fourrure vous donneront l'impression de passer une journée dans les chaussures de Grimace. La sandale confortable Grimace arbore son expression adorable sur les lanières, est accompagnée de son dessert préféré (un lait frappé en breloque Jibbitz ), et peut se porter avec une chaussette assortie. Sabot classique Zoiseau x Crocs : Les lève-tôt comme Zoiseau seront les premiers à obtenir ces sabots classiques dans les couleurs jaune et rose qui lui sont propres, avec son plat préféré : un Œuf McMuffin de McDonald's en breloque Jibbitz TM . Les amateurs de Zoiseau peuvent mettre un peu plus de pep dans leur démarche en agençant leurs sabots aux chaussettes roses ailées de Zoiseau.

Les lève-tôt comme Zoiseau seront les premiers à obtenir ces sabots classiques dans les couleurs jaune et rose qui lui sont propres, avec son plat préféré : un Œuf McMuffin de McDonald's en breloque Jibbitz . Les amateurs de Zoiseau peuvent mettre un peu plus de pep dans leur démarche en agençant leurs sabots aux chaussettes roses ailées de Zoiseau. Sabot classique Pique-Burger x Crocs : Soyez aussi furtif que Pique-Burger lui-même avec ces sabots classiques ornés de rayures noires et blanches emblématiques du personnage et des breloques Jibbitz TM représentant sa commande préférée (un hamburger, bien sûr). Complétez le look de cet espiègle avec une paire de chaussettes assorties.

Soyez aussi furtif que Pique-Burger lui-même avec ces sabots classiques ornés de rayures noires et blanches emblématiques du personnage et des breloques Jibbitz représentant sa commande préférée (un hamburger, bien sûr). Complétez le look de cet espiègle avec une paire de chaussettes assorties. Sabot classique McDonald's x Crocs : Pour ceux qui veulent porter des Crocs dans un style McDonald's classique, le sabot classique McDonald's x Crocs est fait pour vous. Et le meilleur dans tout ça? Grâce aux nouvelles breloques JibbitzTM Poulet McCroquettesMD, frites de renommée mondiale et Big Mac®, vous pouvez porter votre commande préférée n'importe où.

« Nous sommes ravis de voir nos clients exprimer leur passion pour leurs commandes McDonald's et, grâce à cette collaboration avec Crocs, ils peuvent maintenant l'exprimer audacieusement par leurs chaussures, a déclaré Alyssa Buetikofer, vice-présidente et chef du Marketing des restaurants McDonald's du Canada. Nous sommes très heureux de nous associer à Crocs, une marque réellement à l'avant-garde de la culture, dans le cadre de notre toute première collaboration mondiale de chaussures, inspirée de nos personnages bien-aimés du Royaume de Ronald McDonald, qui soutient également l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM). »

La collaboration McDonald's x Crocs ne fait pas qu'alimenter l'amour partagé pour ces marques, mais cette toute première collaboration mondiale de McDonald's avec une marque de chaussures soutient également une cause bien-aimée, l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM). Pour souligner son partenariat avec Crocs, McDonald's fait un geste pour l'OMRM et versera un don pour soutenir les familles d'enfant malade et leur donner accès aux soins médicaux et aux ressources dont elles ont besoin.

N'oubliez pas de vous procurer un article de la collection de série limitée McDonald's x Crocs dès demain, avant qu'il ne soit trop tard.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

Au sujet de Crocs, Inc.

Crocs, Inc. (Nasdaq : CROX), dont le siège social est situé à Broomfield, au Colorado, est un leader mondial des chaussures décontractées innovantes pour tous, alliant confort et style à une valeur que les consommateurs connaissent et adorent. Les marques de la société comprennent Crocs et HEYDUDE, et ses produits sont vendus dans plus de 85 pays par le biais de canaux de vente en gros et de vente directe aux consommateurs. Pour plus de renseignements sur Crocs, Inc. rendez-vous à investors.crocs.com. Pour en apprendre plus sur nos marques, rendez-vous au www.crocs.com ou www.heydude.com. Il est possible également de consulter https://investors.crocs.com/news-and-events/ et suivez Crocs et HEYDUDE sur leurs plateformes sociales.

